Ставка не сыграла: За что молодой футболист "Алании" обматерил звезду российского тенниса Дарью Касаткину Игрок клуба из Осетии нанёс хлёсткий и мощный удар, правда, не по мячу, а по собственной репутации. 2 июля, 11:08 Фото © ФК «Алания Владикавказ», ТАСС / Rob Prange / AFP7 via ZUMA Wire

Молодой футболист владикавказской "Алании" Владимир Хубулов неожиданно для всех, и для себя в том числе, ворвался в спортивное инфополе. Всё дело в его монологе в адрес теннисистки Дарьи Касаткиной, для которой вчера завершился Уимблдон.

Звезда российского тенниса уступила латышке Елене Остапенко, хотя по ходу матча имела все шансы на победу. Судя по всему, 20-летний Хубулов за этим более чем пристально следил и решил написать Касаткиной в директ её инстаграма. Спортсменка решила без внимания подобные месседжи не оставлять и выложила их в сториз.

© Instagram / kasatkina

"Конченная ***. Вести с брейком 30:0 и *** матч. Иди ***, шмара ***", — написал Хубулов.

История мгновенно получила широкую огласку. Касаткина хоть и проиграла матч, но таких выпадов в свой адрес, особенно от коллеги по цеху, не заслужила. Тем более не очень понятно, почему молодой игрок владикавказской команды решил так эмоционально написать спортсменке.

Основная версия — проигранная ставка. Утверждать что-либо здесь невозможно. Никаких доказательств того, что Хубулов решил поставить именно на этот матч и проиграл — нет. Однако сама Касаткина призвала руководство "Алании" "выплатить премию за проигранную ставку" 20-летнему игроку.

Что ещё любопытно, Хубулов через некоторое время после инцидента удалил свой аккаунт в "Инстаграме". То ли сообщения, подобные тому, которое он отправил Касаткиной, пошли в его адрес, то ли стало понятно, что общение такого рода недопустимо.

А может быть, Хубулов просто является страстным поклонником тенниса и персонально Дарьи Касаткиной. Девушка она видная, да и результатами порой балует. Вот и решил футболист понаблюдать за её баталией на кортах Уимблдона, а по итогу — сильно расстроился и в порыве эмоций написал ей такие сообщения. Но зачем же тогда удалять аккаунт?

Сам Хубулов в нынешней "Алании" является одним из достаточно важных игроков. В прошлом сезоне он выходил на поле 26 раз и забил два мяча. Владикавказцы стараются делать упор на местных воспитанников, одним из которых Хубулов и является. Молодая и яркая команда была очень близка к тому, чтобы воплотить мечту всей Осетии и вернуться в высший свет российского футбола. Однако путь в стыки "Алании" закрыли из-за реконструкции стадиона. Кстати, в новом сезоне владикавказцы свои матчи будут проводить в Грозном.

Вряд ли Хубулов ожидал, что Касаткина не только обратит внимание на конкретно его послание, но ещё и выложит его в свои сториз. Впрочем, как считает Шамиль Тарпищев, обращать внимание на молодого игрока не стоит.

"Это мерзкий поступок, но обращать внимание на таких людей не стоит. Они всегда находятся и оскорбляют спортсменов. Меня как только не "поливали" за всё время. Пусть "Алания" разбирается теперь с этим парнем. Но мне вообще наплевать на таких людей, маразм полный — на них обращать внимание. Нужно быть выше драки", — заявил Тарпищев Sport24.

"Алания" отреагировала на произошедшее достаточно оперативно, и, что важно для нашего футбола, сделала это официально и не стала отмалчиваться.

"Футбольный клуб "Алания" всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта. Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время. От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам её семьи и команды, а также болельщикам", — говорится в заявлении клуба.

Теперь Хубулова и "Аланию" ждёт внутреннее разбирательство. Вряд ли его результаты будут также обнародованы. Особенно если дело будет касаться ставок. Зачастую клубы не любят акцентировать внимание на подобных историях. К слову, по закону Хубулов мог ставить на результаты теннисного матча, но всё равно история не самая приятная.

Понятно, что Владимиру придётся извиниться уже от себя лично. Плюс ко всему какие-то санкции наверняка наложит и клуб. Быть может, Хубулов будет отстранён от тренировок или же заплатит штраф. А может, отделаются одними извинениями — и ладно, ведь ставил не против команды. Так или иначе, а Хубулов нанёс сильный и хлёсткий удар, правда, не по мячу, а по собственной репутации и имиджу клуба.