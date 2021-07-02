"Это была маленькая слабость": Черчесов объяснил, что не вызвал Смолова в сборную из-за поста в Instagram
В мае нападающий отпраздновал победу в Кубке России с "Локомотивом" матерным постом.
Фёдор Смолов. Фото © РФС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал форварда московского "Локомотива" Фёдора Смолова в национальную команду перед чемпионатом Европы, — из-за его поста в "Инстаграме". Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве.
"По Фёдору: выбор был между ним и Соболевым. Заболотный, извиняюсь, вне конкуренции. Возникает вопрос: Смолов себя проявил, мы его знаем. И теперь смотрите — ситуация: сидит главный тренер с помощниками. Моё мнение: Федя заслужил, по большому счёту, но как он будет справляться с ролью запасного? Вы этого не знаете, мы знаем. В нашем понимании он с этой ролью не справляется. А роль основного форварда мы дать не можем", — сказал тренер.
По его словам, важную роль при принятии решения сыграл матерный пост Смолова в "Инстаграме". После непопадания в расширенный состав сборной форвард победил с "Локомотивом" в Кубоке России и прокомментировал это словами "я *** их".
"Чтобы убедиться, прав я или нет, я сказал: "Мы его внесём в запасной список". А ответ на мой вопрос он дал сам. Человек, который на звонке и должен быть готов к вызову, пишет такой пост в "Инстаграме". После этого мне помощники сказали: "Ты был прав". Теперь Федя тренируется, готовится. У меня к нему великолепное отношение. Это была маленькая слабость. Но эта слабость могла случиться на Евро", — отметил Черчесов.
Ранее Лайф сообщал, что в ходе пресс-конференции специалист отказался уходить в отставку, несмотря на призывы болельщиков и СМИ. В ближайшее время он подробно обсудит выступление команды с руководством РФС.
Российская сборная в трёх матчах группового этапа Евро-2020 обыграла Финляндию (1:0) и с крупным счётом уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Заняв четвёртое место в группе, национальная команда вылетела с турнира.
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