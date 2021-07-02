Черноморский регион назван возможным местом ожесточённой "битвы сверхдержав"

Черноморский регион превращается в зону конкуренции, и именно он может стать местом одной из самых напряжённых "битв" среди сверхдержав за господство и влияние. Об этом пишет портал 19fortyfive.

По мнению аналитиков, об этом свидетельствуют активность России, интерес Китая, попытки США укрепить партнёрство с союзниками по НАТО в Восточной Европе. Ещё один основной "игрок" — Турция, которая также стремится занять место центральной державы в регионе, но балансирует между Россией и США.

Авторы отмечают, что Черноморский регион стал превращаться в зону конкуренции ещё в 2008 году, а в 2014-м, после Евромайдана на Украине, ситуация обострилась ещё больше. Ещё один удар региону нанесла пандемия коронавируса, когда сократился объём морских грузоперевозок. Но она же и раскрыла важность и будущий потенциал Чёрного моря.

Аналитики заключили, что мир и процветание региона зависят от решений, которые предполагают экономическое развитие, коллективную безопасность и ответственную дипломатию.