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Черноморский регион назван возможным местом ожесточённой "битвы сверхдержав"

Аналитики считают, что он стал превращаться в зону конкуренции ещё в 2008 году, а в 2014-м, после Евромайдана на Украине, ситуация обострилась ещё больше.

2 июля, 12:07
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Черноморский регион превращается в зону конкуренции, и именно он может стать местом одной из самых напряжённых "битв" среди сверхдержав за господство и влияние. Об этом пишет портал 19fortyfive.

По мнению аналитиков, об этом свидетельствуют активность России, интерес Китая, попытки США укрепить партнёрство с союзниками по НАТО в Восточной Европе. Ещё один основной "игрок" — Турция, которая также стремится занять место центральной державы в регионе, но балансирует между Россией и США.

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Авторы отмечают, что Черноморский регион стал превращаться в зону конкуренции ещё в 2008 году, а в 2014-м, после Евромайдана на Украине, ситуация обострилась ещё больше. Ещё один удар региону нанесла пандемия коронавируса, когда сократился объём морских грузоперевозок. Но она же и раскрыла важность и будущий потенциал Чёрного моря.

Аналитики заключили, что мир и процветание региона зависят от решений, которые предполагают экономическое развитие, коллективную безопасность и ответственную дипломатию.

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В последний месяц в Чёрном море нарастает и военная напряжённость. Так, 23 июня после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. 24 июня фрегат Evertsen ВМС Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы России в воздух поднялись истребители и бомбардировщики РФ. После этого Нидерланды в связи с этим обвинили Россию в нарушении права на свободу судоходства.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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