11-летний мальчик утонул в аквапарке в Кирове, оставшись без присмотра

В Кирове в аквапарке во время купания утонул 11-летний мальчик. Трагедия произошла вечером 1 июля в комплексе "Дружба" на улице Грибоедова, сообщает СУ СКР по области .

По факту гибели мальчика следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть. Они осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения, документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела продолжается.

Подписчики сообщества "Киров без цензуры" дружно выразили соболезнования родителям погибшего мальчика. Многие из кировчан отметили, что дисциплина в аквапарке давно оставляет желать лучшего. "Сотрудники там сидят в телефонах и даже если увидят, что ребёнок начинает захлёбываться, нырнув с горки, то просто бегают вокруг и даже не прыгнут", — отметил один из пользователей.