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11-летний мальчик утонул в аквапарке в Кирове, оставшись без присмотра

Возбуждено уголовное дело. Картину случившегося следователи восстановят по записям с камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей трагедии.

2 июля, 12:30
<p>Фото © Следственное управление Следственного комитета РФ по Кировской области</p>

Фото © Следственное управление Следственного комитета РФ по Кировской области

В Кирове в аквапарке во время купания утонул 11-летний мальчик. Трагедия произошла вечером 1 июля в комплексе "Дружба" на улице Грибоедова, сообщает СУ СКР по области.

По данным облпрокуратуры, ребёнок остался без присмотра родителей и контроля работников аквапарка. Прокурор Кировской области Андрей Оборок поручил правоохранительным органам начать проверку рекреационного заведения.

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По факту гибели мальчика следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть. Они осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения, документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела продолжается.

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Подписчики сообщества "Киров без цензуры" дружно выразили соболезнования родителям погибшего мальчика. Многие из кировчан отметили, что дисциплина в аквапарке давно оставляет желать лучшего. "Сотрудники там сидят в телефонах и даже если увидят, что ребёнок начинает захлёбываться, нырнув с горки, то просто бегают вокруг и даже не прыгнут", отметил один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в городе Лесозаводске Приморского края трое детей в возрасте от восьми до 12 лет пропали после того, как выехали на велосипедах в направлении реки Уссури. Тела всех детей уже найдены.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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