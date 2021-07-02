11-летний мальчик утонул в аквапарке в Кирове, оставшись без присмотра
Возбуждено уголовное дело. Картину случившегося следователи восстановят по записям с камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей трагедии.
Фото © Следственное управление Следственного комитета РФ по Кировской области
В Кирове в аквапарке во время купания утонул 11-летний мальчик. Трагедия произошла вечером 1 июля в комплексе "Дружба" на улице Грибоедова, сообщает СУ СКР по области.
По данным облпрокуратуры, ребёнок остался без присмотра родителей и контроля работников аквапарка. Прокурор Кировской области Андрей Оборок поручил правоохранительным органам начать проверку рекреационного заведения.
По факту гибели мальчика следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть. Они осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения, документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела продолжается.
Подписчики сообщества "Киров без цензуры" дружно выразили соболезнования родителям погибшего мальчика. Многие из кировчан отметили, что дисциплина в аквапарке давно оставляет желать лучшего. "Сотрудники там сидят в телефонах и даже если увидят, что ребёнок начинает захлёбываться, нырнув с горки, то просто бегают вокруг и даже не прыгнут", — отметил один из пользователей.
Ранее сообщалось, что в городе Лесозаводске Приморского края трое детей в возрасте от восьми до 12 лет пропали после того, как выехали на велосипедах в направлении реки Уссури. Тела всех детей уже найдены.
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