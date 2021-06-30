21-летняя воспитательница утонула под Казанью, оставив друзьям видео, которое стало пророческим
За несколько дней до смерти Залида опубликовала ролик в "Инстаграме", в котором она шутливо попрощалась со всеми, послав воздушный поцелуй.
Фото © Соцсети
21-летняя Залида Сибгатуллина из города Кукмора, Татарстан, уже два года работала воспитательницей в детском саду. Коллеги ценили её за профессионализм и то, что девушка могла найти подход к любому ребёнку. Такая работа изрядно утомляет, поэтому Залида с радостью согласилась провести выходные с родителями — поехать на Вятку и сбежать от жары к прохладной воде.
Фото © Соцсети
Однако во время купания девушка внезапно пропала. Встревоженные родители вызвали спасателей, но девушку сразу так и не удалось найти. Обнаружили её в реке спустя несколько часов — и, к сожалению, уже бездыханной. По версии специалистов, Залиду могло затянуть в водоворот. Через два дня после трагедии её похоронили, пишет VK-паблик "Биектау | Высокая Гора".
Фото © Соцсети
За несколько дней до смерти Залида опубликовала в своём инстаграме счастливый ролик, как она с улыбкой спускается к берегу реки, а затем прощается с оператором, послав в камеру воздушный поцелуй. "Улыбкой мы одолеем грусть, терпением мы одолеем трудности", — подписала видео девушка, не зная, что оно станет пророческим.
Видео © Соцсети
Потеря Залиды стала ударом не только для её семьи и друзей, но и для коллег.
Трудно выразить словами нашу скорбь, она слишком велика. Залида Ильдаровна показала себя как добрый, отзывчивый, активный, яркий человек, она была жизнерадостной девушкой, которая ставила цели на будущее, которая могла поддержать, приободрить. Мы счастливы, что знали её, и в наших сердцах она навсегда останется ярким солнышком
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