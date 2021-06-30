21-летняя воспитательница утонула под Казанью, оставив друзьям видео, которое стало пророческим

21-летняя Залида Сибгатуллина из города Кукмора, Татарстан, уже два года работала воспитательницей в детском саду. Коллеги ценили её за профессионализм и то, что девушка могла найти подход к любому ребёнку. Такая работа изрядно утомляет, поэтому Залида с радостью согласилась провести выходные с родителями — поехать на Вятку и сбежать от жары к прохладной воде.

Фото © Соцсети

Однако во время купания девушка внезапно пропала. Встревоженные родители вызвали спасателей, но девушку сразу так и не удалось найти. Обнаружили её в реке спустя несколько часов — и, к сожалению, уже бездыханной. По версии специалистов, Залиду могло затянуть в водоворот. Через два дня после трагедии её похоронили, пишет VK-паблик "Биектау | Высокая Гора".

Фото © Соцсети

За несколько дней до смерти Залида опубликовала в своём инстаграме счастливый ролик, как она с улыбкой спускается к берегу реки, а затем прощается с оператором, послав в камеру воздушный поцелуй. "Улыбкой мы одолеем грусть, терпением мы одолеем трудности", — подписала видео девушка, не зная, что оно станет пророческим.

Видео © Соцсети

Потеря Залиды стала ударом не только для её семьи и друзей, но и для коллег.