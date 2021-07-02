Карен Хачанов повторил свой лучший результат на Уимблдоне

Россиянин Карен Хачанов в матче третьего круга Уимблдона победил американца Фрэнсиса Тьяфу со счётом 6:3, 6:4, 6:4. Соревнования проходят на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в пригороде Лондона.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. За это время российский теннисист, посеянный на Уимблдоне под 25-м номером, исполнил 13 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести, ни разу не отдав сопернику свою подачу.

Ранее в первом круге турнира Хачанов победил Маккензи Макдональда — 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Во втором раунде он прошёл Егора Герасимова из Белоруссии — 6:1, 7:6 (7:3), 6:3.

Для Хачанова выход в 1/8 финала стал повторением лучшего результата за карьеру на Уимблдоне. Такого же успеха он добился в 2018 году.