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Карен Хачанов повторил свой лучший результат на Уимблдоне

В 1/8 финала 25-летний спортсмен сыграет с победителем матча между Дэниелом Эвансом из Великобритании и американцем Себастьяном Кордой.

2 июля, 12:43
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/karenkhachanov/status/1410662116852445185/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">karenkhachanov </a></p>

Фото © Twitter / karenkhachanov

Россиянин Карен Хачанов в матче третьего круга Уимблдона победил американца Фрэнсиса Тьяфу со счётом 6:3, 6:4, 6:4. Соревнования проходят на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в пригороде Лондона.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. За это время российский теннисист, посеянный на Уимблдоне под 25-м номером, исполнил 13 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести, ни разу не отдав сопернику свою подачу.

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Ранее в первом круге турнира Хачанов победил Маккензи Макдональда — 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Во втором раунде он прошёл Егора Герасимова из Белоруссии — 6:1, 7:6 (7:3), 6:3.

Для Хачанова выход в 1/8 финала стал повторением лучшего результата за карьеру на Уимблдоне. Такого же успеха он добился в 2018 году.

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Следующим соперником россиянина на турнире станет победитель матча между Дэниелом Эвансом из Великобритании и американцем Себастьяном Кордой.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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