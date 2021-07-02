Киевский суд открыл дело по иску Моргенштерна к СБУ

Напомним, у Моргенштерна было запланировано несколько концертов на Украине в начале июня, однако в апреле его внесли в чёрный список Минкульта и запретили въезд в Незалежную. В ведомстве заявили, что рэпер пропагандирует употребление наркотиков, а также культ жестокости и насилия. В ответ на это Моргенштерн подал в суд на СБУ. Эпатажный музыкант потребовал исключить его из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.