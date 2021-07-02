НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Киевский суд открыл дело по иску Моргенштерна к СБУ

Эпатажный музыкант требует исключить его из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

2 июля, 13:30
<p>Алишер Валеев. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/morgen_shtern/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Алишер Валеев. Фото © Instagram / morgen_shtern

Киевский суд открыл производство по иску российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) к Службе безопасности Украины (СБУ) из-за внесения его в чёрный список. Об этом сообщила пресс-служба суда. Напомним, музыканту запрещено посещать Незалежную.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", — указано в сообщении.

На Украине в 2021 году выступит рекордное количество российских артистов

На Украине в 2021 году выступит рекордное количество российских артистов

В суде отметили, что дело музыканта будет рассматриваться по правилам упрощённого искового производства без уведомления участников дела.

Напомним, у Моргенштерна было запланировано несколько концертов на Украине в начале июня, однако в апреле его внесли в чёрный список Минкульта и запретили въезд в Незалежную. В ведомстве заявили, что рэпер пропагандирует употребление наркотиков, а также культ жестокости и насилия. В ответ на это Моргенштерн подал в суд на СБУ. Эпатажный музыкант потребовал исключить его из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Хайп или тяжёлые увечья за $20 млн: Зачем Моргенштерну бой со звездой ММА Шлеменко

29 июня, 11:59

На Кубани лейтенанта запаса приговорили к восьми годам колонии за шпионаж

сегодня в 10:50

Во МХАТе опровергли информацию об участии Галкина в спектакле

сегодня в 14:26

В Калининградской области мигрантам запретили по патенту печь хлеб и работать в такси

сегодня в 14:50

Вирусологи раскрыли особенности мутации опасного штамма ковида "дельта"

сегодня в 14:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1