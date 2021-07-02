Киевский суд открыл дело по иску Моргенштерна к СБУ
Эпатажный музыкант требует исключить его из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Алишер Валеев. Фото © Instagram / morgen_shtern
Киевский суд открыл производство по иску российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) к Службе безопасности Украины (СБУ) из-за внесения его в чёрный список. Об этом сообщила пресс-служба суда. Напомним, музыканту запрещено посещать Незалежную.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", — указано в сообщении.
В суде отметили, что дело музыканта будет рассматриваться по правилам упрощённого искового производства без уведомления участников дела.
Напомним, у Моргенштерна было запланировано несколько концертов на Украине в начале июня, однако в апреле его внесли в чёрный список Минкульта и запретили въезд в Незалежную. В ведомстве заявили, что рэпер пропагандирует употребление наркотиков, а также культ жестокости и насилия. В ответ на это Моргенштерн подал в суд на СБУ. Эпатажный музыкант потребовал исключить его из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.
Комментариев: 0