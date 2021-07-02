НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона

Его следующим соперником будет аргентинец Диего Шварцман или Мартон Фучович из Венгрии.

2 июля, 13:29
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/atptour/status/1409577556999741463/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">atptour</a></p>

Фото © Twitter / atptour

Российский теннисист Андрей Рублёв в матче третьего круга Уимблдона победил Фабио Фоньини из Италии со счётом 6:3, 5:7, 6:4, 6:2. Соревнования проходят на травяных кортах в пригороде Лондона.

Встреча продолжалась почти три часа. В активе россиянина 13 эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 13. Кроме того, он дважды отдал сопернику свою подачу.

Выйдя в 1/8 финала, Рублёв показал свой лучший результат на Уимблдоне. Ранее он никогда не проходил на этом турнире дальше второго круга.

Карен Хачанов повторил свой лучший результат на Уимблдоне

Карен Хачанов повторил свой лучший результат на Уимблдоне

Следующим соперником россиянина будет победитель матча между аргентинцем Диего Шварцманом или Мартоном Фучовичем из Венгрии.

На нынешнем Уимблдоне Рублёв посеян под пятым номером. На турнирах АТР он завоевал восемь титулов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Чайке" подрезали крылья: Российский футбольный клуб за организацию договорных матчей перевели в низший дивизион

сегодня в 14:38

Карен Хачанов повторил свой лучший результат на Уимблдоне

сегодня в 12:43

"Спартак" выкупил у "Челси" контракт Виктора Мозеса

сегодня в 14:16

В Калининградской области мигрантам запретили по патенту печь хлеб и работать в такси

сегодня в 14:50

Вирусологи раскрыли особенности мутации опасного штамма ковида "дельта"

сегодня в 14:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1