Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона
Его следующим соперником будет аргентинец Диего Шварцман или Мартон Фучович из Венгрии.
Фото © Twitter / atptour
Российский теннисист Андрей Рублёв в матче третьего круга Уимблдона победил Фабио Фоньини из Италии со счётом 6:3, 5:7, 6:4, 6:2. Соревнования проходят на травяных кортах в пригороде Лондона.
Встреча продолжалась почти три часа. В активе россиянина 13 эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 13. Кроме того, он дважды отдал сопернику свою подачу.
Выйдя в 1/8 финала, Рублёв показал свой лучший результат на Уимблдоне. Ранее он никогда не проходил на этом турнире дальше второго круга.
Следующим соперником россиянина будет победитель матча между аргентинцем Диего Шварцманом или Мартоном Фучовичем из Венгрии.
На нынешнем Уимблдоне Рублёв посеян под пятым номером. На турнирах АТР он завоевал восемь титулов.
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