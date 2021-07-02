Тарасов разыгрывает среди подписчиков белый "порше", скрывая, что это развалина с 10-летним пробегом
Футболист пошёл по стопам бывшей жены — Ольги Бузовой — и решил стать блогером. Однако он не учёл, что от пользователей Сети ничего невозможно утаить.
Известный футболист Дмитрий Тарасов, после того как в 2019 году покинул клуб "Локомотив", надумал переквалифицироваться и стать медийной личностью. Он стал участвовать в различных гивах и продавать инфопродукты, пополнив ряды блогеров. Однако последний розыгрыш 35-летнего спортсмена вышел ему боком.
Бывший муж Ольги Бузовой решил подарить одному из подписчиков белый Porsche Panamera, который сейчас можно приобрести, лишь имея около 8 млн рублей в кармане. Разумеется, такой аттракцион невиданной щедрости поразил фанатов футболиста. Ровно до того момента, как пытливые участники пробили иномарку по базе.
Оказалось, что этот "порше" был выпущен в 2011 году и находится в эксплуатации уже десять лет. В таком случае долгожданный подарок превратится в проклятие, ведь на его обслуживание будет уходить слишком много денег, а перепродать его вряд ли получится. Этот расклад сильно расстроил пользователей Сети, которые высказались по теме в комментариях.
Фото © Telegram / Yobajur
Нафиг теперь его ведро никому не нужно, как и он сам. Убитая ***, которую даже за копейки продать нереально
Вообще Тарасов реально опустился до гивов
Мда, кризис не только на обычных людях сказывается, называется — хавайте хоть это😁
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