Украинец скоропостижно умер после прививки вакциной от Pfizer
Смерть наступила в течение четырёх часов. Привитые из того же флакона другие пять человек чувствуют себя удовлетворительно.
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47-летний мужчина скончался через несколько часов после прививки от CoViD-19 вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech в Винницкой области Украины. Укол ему сделала мобильная бригада врачей около двух часов дня. В течение первого часа никаких негативных последствий не наблюдалось.
"В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины", — сообщает Минздрав страны.
Из этого флакона были привиты ещё пять человек, у них состояние удовлетворительное. По информации Департамента здравоохранения Винницкой области, случай смерти зарегистрирован "как неблагоприятное событие после иммунизации". В министерстве выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее Лайф сообщал, что в Австрии после прививки вакциной Pfizer умерло более 40 человек. Пока медики не смогли найти прямой связи между смертью и вакцинацией.
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