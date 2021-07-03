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Украинец скоропостижно умер после прививки вакциной от Pfizer

Смерть наступила в течение четырёх часов. Привитые из того же флакона другие пять человек чувствуют себя удовлетворительно.

2 июля, 21:50
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

47-летний мужчина скончался через несколько часов после прививки от CoViD-19 вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech в Винницкой области Украины. Укол ему сделала мобильная бригада врачей около двух часов дня. В течение первого часа никаких негативных последствий не наблюдалось.

"В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины", — сообщает Минздрав страны.

Из этого флакона были привиты ещё пять человек, у них состояние удовлетворительное. По информации Департамента здравоохранения Винницкой области, случай смерти зарегистрирован "как неблагоприятное событие после иммунизации". В министерстве выясняют обстоятельства инцидента.

Кожа пациентки покрылась сыпью, а дёсны сменили цвет, прежде чем она умерла из-за вакцины от CoViD

Кожа пациентки покрылась сыпью, а дёсны сменили цвет, прежде чем она умерла из-за вакцины от CoViD

Ранее Лайф сообщал, что в Австрии после прививки вакциной Pfizer умерло более 40 человек. Пока медики не смогли найти прямой связи между смертью и вакцинацией.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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