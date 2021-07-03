Украинец скоропостижно умер после прививки вакциной от Pfizer

47-летний мужчина скончался через несколько часов после прививки от CoViD-19 вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech в Винницкой области Украины. Укол ему сделала мобильная бригада врачей около двух часов дня. В течение первого часа никаких негативных последствий не наблюдалось.

"В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины", — сообщает Минздрав страны.

Из этого флакона были привиты ещё пять человек, у них состояние удовлетворительное. По информации Департамента здравоохранения Винницкой области, случай смерти зарегистрирован "как неблагоприятное событие после иммунизации". В министерстве выясняют обстоятельства инцидента.