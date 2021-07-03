Власти России выкупили у Словакии неиспользованные дозы "Спутника V"
За них РФ заплатила закупочную стоимость. Партия препарата обошлась стране почти в $1,6 млн.
Фото © Sputnikvaccine
Россия выкупила у Словакии те дозы отечественной вакцины "Спутник V", которые не были использованы в этой стране. Об этом сообщила представитель Минздрава Зузана Элиашова.
"Могу подтвердить, что РФ купила от Минздрава Словакии 160 тысяч доз неиспользованной вакцины "Спутник V". Российская сторона заплатит ту же цену, за которую продала Словакии вакцины, — 9,95 доллара за одну дозу", — сказала Элиашова, выступление которой транслировали местные ТВ-каналы.
Напомним, Словакия 26 мая одобрила применение российской вакцины с 7 июня. Первую партию "Спутника V" страна получила ещё 1 марта, что вызвало скандал в рядах правящей коалиции. Разногласия в ней привели к отставке премьер-министра Игоря Матовича, инициировавшего приобретение препарата, а также главы Минздрава Марека Крейчи.
Комментариев: 0