Власти Кубани рассказали, когда решат вопрос о приёме не привитых от ковида туристов
Правила размещения приезжающих в регион гостей уже упрощены. Например, получить прививку они смогут по приезде в Краснодарский край.
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Будет ли Краснодарский край принимать туристов, не привитых от коронавируса, власти решат 8 июля на заседании регионального оперативного штаба. Такие договорённости достигнуты между вице-премьером Татьяной Голиковой и губернатором края Вениамином Кондратьевым.
"На данный момент Министерство здравоохранения Краснодарского края совместно с Министерством курортов Краснодарского края просчитывает необходимое количество вакцины исходя из бронирования номерного фонда во всех объектах размещения региона на август и сентябрь", — сообщил ТАСС представитель администрации края.
Ранее Лайф сообщал, что не привитые от ковида туристы с августа смогут вакцинироваться на курортах Кубани. А если у путешественника есть отвод от прививки, он сможет въехать в регион при наличии ПЦР-теста, который действует 72 часа. Напомним, за прошедшую неделю на Черноморском побережье Краснодарского края заболеваемость коронавирусом увеличилась на 11,5%. В регионе режим повышенной готовности был продлён до 1 октября.
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