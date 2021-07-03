НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Власти Кубани рассказали, когда решат вопрос о приёме не привитых от ковида туристов

Правила размещения приезжающих в регион гостей уже упрощены. Например, получить прививку они смогут по приезде в Краснодарский край.

2 июля, 21:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Будет ли Краснодарский край принимать туристов, не привитых от коронавируса, власти решат 8 июля на заседании регионального оперативного штаба. Такие договорённости достигнуты между вице-премьером Татьяной Голиковой и губернатором края Вениамином Кондратьевым.

"На данный момент Министерство здравоохранения Краснодарского края совместно с Министерством курортов Краснодарского края просчитывает необходимое количество вакцины исходя из бронирования номерного фонда во всех объектах размещения региона на август и сентябрь", сообщил ТАСС представитель администрации края.

На Кубани обновили правила для туристов: детей до 14 лет будут заселять в отели без ПЦР-тестов

На Кубани обновили правила для туристов: детей до 14 лет будут заселять в отели без ПЦР-тестов

Ранее Лайф сообщал, что не привитые от ковида туристы с августа смогут вакцинироваться на курортах Кубани. А если у путешественника есть отвод от прививки, он сможет въехать в регион при наличии ПЦР-теста, который действует 72 часа. Напомним, за прошедшую неделю на Черноморском побережье Краснодарского края заболеваемость коронавирусом увеличилась на 11,5%. В регионе режим повышенной готовности был продлён до 1 октября.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1