Не привитые от ковида туристы с августа смогут вакцинироваться на курортах Кубани

Не привившиеся от коронавируса россияне с 1 августа смогут приехать на курорты Краснодарского края на отдых с возможностью получить вакцину на месте в течение трёх дней. Об этом журналистам сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В решение главы Краснодарского края будут внесены корректировки. В частности, вакцинированные россияне смогут въезжать на территорию региона при наличии сертификата, а если действует отвод от прививки — при наличии ПЦР-теста, который действует 72 часа.

"Те граждане, которые не вакцинированы, — властями Краснодарского края им будет предоставлена такая возможность по месту отдыха, они смогут вакцинироваться в течение трёх дней с момента прибытия на территорию Краснодарского края", — подчеркнула Голикова.