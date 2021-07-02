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Не привитые от ковида туристы с августа смогут вакцинироваться на курортах Кубани

А если у путешественника есть отвод от прививки, он сможет въехать в регион при наличии ПЦР-теста, который действует 72 часа.

2 июля, 18:12
<p>Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Не привившиеся от коронавируса россияне с 1 августа смогут приехать на курорты Краснодарского края на отдых с возможностью получить вакцину на месте в течение трёх дней. Об этом журналистам сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В решение главы Краснодарского края будут внесены корректировки. В частности, вакцинированные россияне смогут въезжать на территорию региона при наличии сертификата, а если действует отвод от прививки — при наличии ПЦР-теста, который действует 72 часа.

"Те граждане, которые не вакцинированы, — властями Краснодарского края им будет предоставлена такая возможность по месту отдыха, они смогут вакцинироваться в течение трёх дней с момента прибытия на территорию Краснодарского края", — подчеркнула Голикова.

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Напомним, за прошедшую неделю на Черноморском побережье Краснодарского края заболеваемость коронавирусом увеличилась на 11,5%.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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