В "Векторе" анонсировали скорую отгрузку 750 тысяч доз "Эпиваккороны"

В начале следующей недели ожидается отгрузка 750 тысяч доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона". Об этом сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

"Научным центром "Вектор" и его индустриальными партнёрами произведено более 3,4 миллиона доз вакцины, в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона доз, со складов отгружено более 2,4 миллиона доз. Очередная отгрузка препарата в объёме 750 000 доз ожидается в начале следующей недели", — объяснили в центре.

В настоящее время индустриальные партнёры "Вектора" продолжают выпуск вакцины. Зафиксирован высокий спрос на препарат, который необходимо удовлетворить.