НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В "Векторе" анонсировали скорую отгрузку 750 тысяч доз "Эпиваккороны"

В России было произведено свыше 3,4 миллиона доз этой антиковидной вакцины, в оборот введено более 3,1 миллиона доз.

2 июля, 17:42
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

В начале следующей недели ожидается отгрузка 750 тысяч доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона". Об этом сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

"Научным центром "Вектор" и его индустриальными партнёрами произведено более 3,4 миллиона доз вакцины, в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона доз, со складов отгружено более 2,4 миллиона доз. Очередная отгрузка препарата в объёме 750 000 доз ожидается в начале следующей недели", — объяснили в центре.

В настоящее время индустриальные партнёры "Вектора" продолжают выпуск вакцины. Зафиксирован высокий спрос на препарат, который необходимо удовлетворить.

Врач рассказала, кому для ревакцинации идеально подойдёт "Спутник лайт"

Врач рассказала, кому для ревакцинации идеально подойдёт "Спутник лайт"

Напомним, в Москве ранее закончилась вакцина "Эпиваккорона". Причиной стал резкий всплеск желающих привиться от коронавируса.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Общественник рассказал, почему россияне не торопятся делать прививку от ковида

сегодня в 17:07

В "Векторе" рассказали об отличиях новой вакцины "Эпиваккорона-Н"

вчера в 21:06

"Борешься за жизнь, а тебя уже хоронят": Бородина встала на защиту находящейся в коме певицы МакSим

сегодня в 17:10

Выброс 800 кг хлора произошёл в одном из районов Ижевска

сегодня в 17:46

"Мы всё это проходили в 17-м столетии": Эксперты спрогнозировали, когда Украина вернётся к России

сегодня в 17:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1