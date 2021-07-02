В "Векторе" анонсировали скорую отгрузку 750 тысяч доз "Эпиваккороны"
В России было произведено свыше 3,4 миллиона доз этой антиковидной вакцины, в оборот введено более 3,1 миллиона доз.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
В начале следующей недели ожидается отгрузка 750 тысяч доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона". Об этом сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.
"Научным центром "Вектор" и его индустриальными партнёрами произведено более 3,4 миллиона доз вакцины, в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона доз, со складов отгружено более 2,4 миллиона доз. Очередная отгрузка препарата в объёме 750 000 доз ожидается в начале следующей недели", — объяснили в центре.
В настоящее время индустриальные партнёры "Вектора" продолжают выпуск вакцины. Зафиксирован высокий спрос на препарат, который необходимо удовлетворить.
Напомним, в Москве ранее закончилась вакцина "Эпиваккорона". Причиной стал резкий всплеск желающих привиться от коронавируса.
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