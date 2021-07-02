"Борешься за жизнь, а тебя уже хоронят": Бородина встала на защиту находящейся в коме певицы МакSим

Телеведущая верит, что артистка обязательно выкарабкается. Также она посоветовала неравнодушным помолиться за неё вместо того, чтобы слушать "диванных экспертов" в различных передачах.