"Борешься за жизнь, а тебя уже хоронят": Бородина встала на защиту находящейся в коме певицы МакSим
Телеведущая верит, что артистка обязательно выкарабкается. Также она посоветовала неравнодушным помолиться за неё вместо того, чтобы слушать "диванных экспертов" в различных передачах.
Ксения Бородина. Фото © Instagram / borodylia
Телеведущая Ксения Бородина бурно отреагировала на заявление журналиста Антона Красовского о том, что у певицы МакSим нет шансов на выздоровление. Своим мнением она поделилась на странице в "Инстаграме".
"Как страшно жить в мире, где ты борешься за жизнь, а тебя уже хоронят. Как люди без медобразования на ТВ делают такие прогнозы? Кто дал им право?" — негодует телеведущая.
Спустя несколько минут Бородина опубликовала ещё одну сториз в блоге, сообщив, что очень переживает за Марину и верит, что та обязательно выкарабкается. Кроме того, телеведущая посоветовала неравнодушным помолиться за артистку.
Сейчас 38-летняя певица по-прежнему находится в реанимации, её состояние оценивается как крайне тяжёлое. У певицы интоксикация всего организма, низкая сатурация (уровень насыщения крови кислородом) и плохая реакция зрачков на внешние раздражители. Врачи считают, что будет чудом, если артистка сможет побороть недуг.
Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее — к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
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