Директор Покровского представил Лайфу доказательства вины Билана в отмене концерта "Ногу свело!"

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Директор солиста "Ногу свело!" Макса Покровского представил Лайфу доказательства того, что концерт группы в рамках фестиваля Roof Place был отменён из-за выступления певца Димы Билана, которое прошло накануне. Об этом свидетельствует документ на бланке комитета по культуре Северной столицы за подписью зампреда комитета.

Так, комитет отозвал согласование на проведение концерта "Ногу свело!", поскольку во время выступления Димы Билана 1 июля были выявлены нарушения "в части отсутствия обеспечения социальной дистанции и отсутствия средств индивидуальной защиты у большинства посетителей".

Покровский сообщил о переносе концерта, который был отменён из-за Билана. Видео © Instagram / max_pokrovskiy

Сам Покровский уже обратился к фанатам, рассказав, что, к сожалению, сегодняшнее выступление перенести на другую площадку не удалось, так как отозвано согласование на проведение именно их концерта.

"И площадки-то были, но без согласования концерт провести нельзя. Мы находимся сейчас официально в статусе переноса, поэтому пока билеты сдавать совсем не обязательно", — говорит Покровский на опубликованном в "Инстаграме" видео.

Он также прокомментировал слова продюсера Билана Яны Рудковской, которая назвала солиста "Ногу свело!" хайпожором. Музыкант отметил, что по данному вопросу общался не с ней, а с директором артиста Дмитрием Бушуевым.

"Разговор был совершенно спокойный. Мы пришли к общему мнению, что, несмотря на то что и с той, и с другой стороны есть разные вопросики на фоне всего происходящего и того, что делают с нами и с вами, конфликт между музыкантами углублять не надо", — рассказал Покровский.