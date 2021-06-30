За и против: Кто из российских знаменитостей вакцинировался от коронавируса и кто не собирается этого делать Почему вакцинация стала для некоторых звёзд способом попиариться и облить друг друга грязью. 29 июня, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / victoriabonya, © Instagram / egorberoev, © Instagram / tot_mashkov

КТО ПРОТИВ

Мария Кожевникова

Мария Кожевникова отказалась делать прививку, объяснив это индивидуальными особенностями. Она не призывала других отказываться от вакцинации, но выступила против обязательных уколов.

Я не буду от коронавируса прививаться. Некоторые хотят это сделать. Ради бога, я их поддержу. Каждый человек индивидуален Мария Кожевникова

Виктория Боня

Виктория Боня часто выступает адептом теорий заговоров и в этот раз снова оказалась в центре так называемого медиасрача. Её задело высказывание тележурналиста Владимира Соловьёва, который заявил: "Конечно, давайте не будем прививаться, а будем дружно слушать Викторию Боню, которая давно перепутала голову с попой!"

Соловьёв, блин! Ты думаешь, мы здесь все идиоты? Тебе сверху спустили задание пихать вакцину, и ты решил снова меня задеть. Знаешь, при встрече я всё-таки плюну тебе в лицо! Подойду в первом классе дубайских авиалиний, где мы обычно встречаемся, и ка-а-ак харкну! Виктория Боня

Егор Бероев

Егор Бероев чуть ли не возглавил антипрививочное движение в нашей стране. Он явился на церемонию ТЭФИ с жёлтой звездой на груди (такими знаками фашисты заставляли евреев обозначать свою принадлежность к нации), проводя аллюзию между обязательными прививками и нацистской Германией. Его выходку осудило большинство коллег. В итоге он оказал медвежью услугу всем тем, кто против вакцинации.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова также публично высказалась против вакцинации, заявив, что ей никакие прививки не нужны. Экс-балерина уверена, что она вполне способна защитить себя от вируса.

Я просто жду, когда эта вся шизофрения закончится. А тем, кто пропагандирует вакцину от ковида, я бы сделала прививки от тупизма и маразма! Анастасия Волочкова

Мария Шукшина

Мария Шукшина возглавила целое движение против вакцинации. Она создала команду юристов, которые помогают тем, кого принуждают делать прививки. Актриса уверена, что вакцина — это орудие врагов страны.

Мы не хотим, чтобы они жили в цифровом концлагере, мы не хотим, чтобы они были рабами. А как мы видим, всё к этому идёт. Все те законы, которые принимаются: тотальная слежка, тотальный контроль — это всё факты! Мария Шукшина

Никита Джигурда

Никита Джигурда просто уже по привычке отрицает всё то, что большинство считает здравым смыслом. Его позиция схожа с позицией Шукшиной: он считает, что вакцина — это происки иностранных разведок, и называет прививки "искусственным буржуйским беспределом".

КТО ЗА

Владимир Машков

Владимир Машков вакцинировался в качестве примера для своего коллектива — он является худруком театра Олега Табакова. 57-летний актёр призвал избавляться от страхов и даже поддержал идею создать на базе его театра прививочный пункт для всех желающих москвичей.

Как там у Сергея Владимировича Михалкова было? "Я прививки не боюсь: если надо — уколюсь!" Владимир Машков

Максим Фадеев

Вот уж кому действительно было тяжело решиться на прививку, так это Максиму Фадееву... Его больное, изрезанное хирургическим скальпелем сердце могло не выдержать действия вакцины, но всё-таки шансов погибнуть от коронавируса было больше.

Моё заболевание является отягчающим для ковида, который бьёт по людям с диабетом, сердечной недостаточностью. Взвесив риски, подумал, что правильнее будет пойти по пути наименьшего сопротивления... Максим Фадеев

Алла Пугачёва

О том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин уже давно привились, стало известно случайно. Оказалось, что они специально не афишировали этот факт, чтобы не рекламировать никакую из вакцин и не вступать в конфликт с антипрививочниками. Проболталась примадонна, когда они с Максимом Галкиным поздравляли Сергея Пенкина. Юморист пообещал "хлопнуть рюмашку" за здоровье певца, но жена ему напомнила, что алкоголь им пока противопоказан: "Мы же вакцинировались только что..."

Сергей Безруков

Сергей Безруков изменил свою позицию по поводу вакцинирования по ходу дела. Вначале он говорил, что нужно привиться, только если уверен, что твой организм к этому готов, но позже открыто и прямо призвал всё-таки делать уколы.

Надо сделать, иначе мы будем добиваться коллективного иммунитета в течение пяти–шести лет — у нас страна большая Сергей Безруков

Валдис Пельш

Позиция Валдиса Пельша оказалась прагматичной: он сделал прививку, чтобы не выпадать из рабочего ритма и принимать участие в проектах, которые из-за его болезни могут быть заморожены. При этом сам укол он перенёс вполне спокойно.

Вообще не почувствовал — ни подъёма температуры, ни головных болей, хотя предупреждали о такой возможности. На второй прививке даже пошутил: не воду ли мне вкалывали? Валдис Пельш