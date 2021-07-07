Колоть или не колоть: Российские звёзды, переболевшие короной, — за и против вакцинации Решение о вакцинации почему-то даётся многим не так просто — одни знаменитости сделали прививку, как только разрешили врачи, а кто-то решил подождать и проверить себя на прочность. И у всех, конечно же, свои аргументы. 6 июля, 21:40 Фото © Shutterstock, ТАСС / Феоктистов Дмитрий / Бобылев Сергей

Кто переболел и за вакцинацию

Евгений Петросян

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

У Евгения Вагановича болезнь протекала довольно легко, несмотря на то что в больницу его привезли на машине скорой помощи. Это было ещё в октябре прошлого года. Организм справился с вирусом довольно быстро и без серьёзных последствий. Когда уровень антител снизился, он сделал прививку, причём высмеял тех, кто отказывается от вакцины.

Вообще ничего не чувствуется, кроме мелкого укола. Всё? Господи, а разговоров сколько Евгений Петросян

Ксения Собчак

У Собчак антител в организме было достаточно — она переболела короной относительно недавно. Но телеведущая всё-таки решила подстраховаться и сделала так называемый бустерный укол. Это второй укол вакциной, который запускает иммунный механизм и провоцирует дополнительную выработку антител.

Несмотря на то что у меня было мнение врача о том, что мне можно пока не вакцинироваться, я сделала это. Потому что считаю важным Ксения Собчак

Вячеслав Манучаров

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

У актёра Вячеслава Манучарова болезнь протекала очень тяжело. Да так, что на четвёртый день борьбы с вирусом он опустил руки и вызвал нотариуса, чтобы составить завещание. Позднее он признал, что это была паника. После выздоровления артист следил за уровнем антител, и, как только тот снизился, он тут же вакцинировался.

Какое счастье, что теперь не надо бояться, ходить в масках... Нужно продолжать, но не нужно теперь бояться какого-то большого скопления людей Вячеслав Манучаров

Борис Корчевников

Гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников переболел короной ещё весной. Вирус лишь вынудил изолироваться телеведущего и всех, с кем он контактировал, — в основном сотрудников съёмочной бригады программы "Судьба человека". Как только он вернулся к привычному образу жизни и уровень антител снизился, Борис отправился в больницу, чтобы вакцинироваться. Он выложил фото процедуры на своей странице в "Инстаграме", подписав его:

Спаси, Господи, врачей. И тех, кого они сейчас спасают Борис Корчевников

Влад Лисовец

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Известный стилист ещё не привился, но ждёт, когда врачи дадут ему отмашку. Болезнь протекала у него в относительно лёгкой форме, но для Влада это ничего не означает. Он уверен, что в данном случае аргументов в пользу вакцинации больше.

Я, как и основная часть нашего российского народа, чуть-чуть не понимаю, не вырастут ли у меня рога потом… Но у меня 100%-ная информация есть, что это можно делать. Сам пока не делаю, потому что есть антитела Влад Лисовец

С короной позади и против вакцинации

Ксения Бородина

Фото © ТАСС / Виноградов Сергей

Ксения Бородина переболела CoViD-19 в августе прошлого года. Вирус принёс телеведущей немало сложностей и тревог. Бородина испытывала боли в глазах, плохо видела, не говоря уже о полном отсутствии обоняния. Тем не менее ведущая "Дома-2" всегда выступала против любых прививок, и в данном случае опасения её останавливают. Она уже неоднократно заявляла, что не намерена вакцинироваться.

Почитайте, что там содержится в этих прививках, меня это всё пугает жутко... И, кстати, почти все мои подруги своим детям тоже не делают прививки, я не знала это, недавно, когда завели эту тему, оказалось, 90% из них тоже, как и я, против Ксения Бородина

Лера Кудрявцева

Фото © ТАСС / Виноградов Сергей

Корона далась Кудрявцевой очень тяжело. До сих пор последствия дают о себе знать. А недавно она упала в обморок во время выступления — врачи объяснили, что её организм истощён, в том числе борьбой с вирусом. Тем не менее сообщений о том, что ведущая решилась на вакцинацию, не было.

Сил совсем нет. Тот, кто болел ковидом, поймёт меня — какая-то хроническая усталость, ресурсы на нуле, с нервами какая-то беда Лера Кудрявцева

Мария Кожевникова

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

О позиции Кожевниковой по поводу вакцинации Лайф уже писал, вкратце напомним лишь, что актриса считает, что в данном случае — каждый должен решать сам. Сама она переболела коронавирусом.

Перечитала все комментарии, более тысячи, у каждого свой опыт: своё течение болезни, своя реакция на прививку — и... это ещё раз доказывает, что мы все индивидуальны и у всех разные обстоятельства Мария Кожевникова

Глюк'oZa

Фото © ТАСС / Карпов Сергей

Наталья Чистякова-Ионова перенесла коронавирус довольно легко. Вместе с мужем они самоизолировались и довольно быстро восстановились. Сейчас у обоих высокий уровень антител, и прививаться они не собираются.

Вакцинация — личный выбор каждого человека. Я не могу рекомендовать или отговаривать. Я-то с антителами. Пока держимся. Может быть, те, кто не болел, должны привиться Глюк'oZa

Анита Цой

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

У Цой болезнь протекала довольно тяжело. Вирус поразил более 50% её лёгких и вогнал в жуткую депрессию. Позднее певица призналась, что две недели были как в аду: её то и дело накрывали панические атаки, но прививаться она тем не менее не собирается, хотя прошло шесть месяцев.

Нет, я не хочу никаких прививок! Я пока подожду Анита Цой