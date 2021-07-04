Аргументы за и против: Кто из российских политиков уже привился от "короны", а кто не торопится

Президент сообщил, что сделал прививку от коронавируса, но выступил против обязательной вакцинации. Разные политики по-разному поняли этот месседж и поспешили заявить о поддержке или, наоборот, несогласии с вакцинацией.