Аргументы за и против: Кто из российских политиков уже привился от "короны", а кто не торопится
Президент сообщил, что сделал прививку от коронавируса, но выступил против обязательной вакцинации. Разные политики по-разному поняли этот месседж и поспешили заявить о поддержке или, наоборот, несогласии с вакцинацией.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ / Сергей Фадеичев / Артём Геодакян / Сергей Бобылев
Кто ещё не привился
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская отказалась делать прививку от коронавируса, сославшись на рекомендации своего врача. Что именно не так со здоровьем у бывшего прокурора Крыма, неизвестно. Она уточнила, что никогда не делала прививки и от обычного гриппа.
Все остальные прививки, так называемые обязательные (оспа, дифтерия и т.д.), конечно, ставила
Вероника Скворцова
Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова также отказалась от вакцинации по медицинским показаниям. Она переболела коронавирусом, и торопиться с прививкой ей не следует. При этом она не выступает против вакцинации и даже, наоборот, уверяет, что многие её родственники уже привиты.
Я переболела коронавирусом. Переболела в конце октября – начале ноября и пока имею высокий титр вируснейтрализующих антител и имею клеточный иммунитет
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко также заявил, что не будет делать прививку, потому что верит в свой иммунитет. Президент Белоруссии переболел ещё летом. Он уверен, что организм справится с новым штаммом.
Это моё личное настроение — не как президента. Иммунитет выработался, значит, [если заболею,] будет легче
Валерий Рашкин
А вот депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин выступил с резкой критикой принудительной вакцинации и даже организовал по этому поводу несанкционированный митинг. Делал или нет прививку он сам — неизвестно, но депутат уже переболел коронавирусом.
Завтра будут принуждать. Не ширнулись — не пускают в метро, детей в школу, студентов в вузы. И дойдут до самого большого маразма — не выпустят из квартир, пока вы не ширнётесь, не вакцинируетесь!
Сергей Лавров
Сергей Лавров тоже переболел коронавирусом и надеялся на антитела. Тем не менее министр иностранных дел не исключил, что привиться ему всё-таки придётся, если посоветуют врачи. Об этом он заявил ещё в январе, однако новостей о том, что дипломат всё-таки решился на укол, пока не поступало.
У меня антитела, потому что я перенёс в лёгкой форме коронавирусную инфекцию. Но сейчас вот я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, всё-таки сделать прививку
За и против: Кто из российских знаменитостей вакцинировался от коронавируса и кто не собирается этого делать
Кто уже вакцинировался
Владимир Путин
Пока все вышеназванные политики и чиновники вынуждены балансировать между страхами за своё здоровье и необходимостью публично транслировать интересы государства, Владимир Путин сделал прививку и выступил против обязательной вакцинации.
Я надеюсь, что в большинстве своём граждане страны понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. На таком уровне, мне кажется, люди не занимаются мелким жульничеством... Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения...
Валентина Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко долгое время отказывалась от вакцинации. Она очень активно выступала против обязательных прививок, но сама в конце концов пошла на компромисс — стала добровольцем в клинических испытаниях аэрозольной прививки.
Мне посоветовали врачи сделать прививку аэрозолем в нос, повысить иммунитет носоглотки, через которую, как правило, вирус приходит. Я в группе волонтёров, подопытных кроликов, потому что пока ещё эта вакцина официально не зарегистрирована
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин бьёт в набат: в Думе до сих пор многие депутаты не привиты. Сам он давно вакцинировался и даже ревакцинировался, когда титр антител снизился. По его словам, в Госдуме коронавирусом переболело 200 человек (всего в Думе 450 депутатов), ещё около трети депутатов сделали прививку от CoViD-19. Остальные, видимо, "партизанят".
Нам надо обеспечить бесплатность прививки от коронавируса, её доступность — раз. Второе — нам надо защитить одновременно с этим право граждан на добровольность
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу сделал прививку ещё в сентябре прошлого года, а на днях объявил о ревакцинации. В одном из последних заявлений Минобороны говорится о том, что уже "сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции".
Мы получили уже более миллиона доз вакцины, у нас 910 тысяч вакцинированных. Мы завершили ещё месяц назад вакцинацию в наших основных подразделениях
Сергей Собянин
Сергей Собянин просто не мог не привиться. Об этом он сам рассказал по видеосвязи, общаясь с Владимиром Путиным.
Мне было бы сложно агитировать за российскую вакцину... Можно сказать, что я вообще практически не почувствовал никаких последствий. Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня