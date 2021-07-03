Про эту волну было известно давно, я вам точно скажу, что следующая будет в ноябре. Эту волну мы уже проморгали. Все эти смерти, случаи, которых по 20 тысяч в день. Поверьте, она сейчас дойдёт до 30 тысяч в день перед тем, как пойдёт на спад по России. Все эти случаи на нашей с вами совести, что мы не привились за два месяца до того. Потому что антитела появляются через два — два с половиной месяца после первой прививки

Александр Мясников