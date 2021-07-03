"Мы проморгали эту волну и идём к 30 тысячам в день!": Почему в Россию может прийти более страшная пандемия, чем сейчас
Авторитетный доктор признал, что здравый смысл проиграл антипрививочной истерике.
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Что нас ждёт?
Доктор Александр Мясников весьма эмоционально высказался об антипрививочных настроениях на фоне пандемии и посетовал на то, что наши люди ничему не учатся даже после пережитого кошмара.
Про эту волну было известно давно, я вам точно скажу, что следующая будет в ноябре. Эту волну мы уже проморгали. Все эти смерти, случаи, которых по 20 тысяч в день. Поверьте, она сейчас дойдёт до 30 тысяч в день перед тем, как пойдёт на спад по России. Все эти случаи на нашей с вами совести, что мы не привились за два месяца до того. Потому что антитела появляются через два — два с половиной месяца после первой прививки
Врачи-преступники
Доктор признал, что не понимает происходящего, он не видит логики в том, что у нас в стране до сих пор не привито большинство населения. При этом он обвинил врачей в том, что они тайно советуют не делать прививки "на всякий случай" — якобы по противопоказаниям.
На самом деле противопоказаний для вакцинации нет. Есть универсальная формула: надо делать вакцину тогда, когда не делать её намного опаснее, чем делать!
Маски не помогут
Антипрививочная истерия, которая развернулась в мессенджерах и социальных сетях, действительно перекрывает любые отголоски здравого смысла, несмотря на то что о вакцинации говорят чуть ли не из каждого утюга. Мясников считает, что во многом это происходит потому, что многие "диванные эксперты" употребляют новые термины и кажутся своим друзьям, соседям и знакомым очень умными.
Я не знаю, как ещё с этим бороться, кроме как запретами. Нужно просто запретить публично произносить такие слова, как "антитела", "иммунитет" и так далее. Практически никто на самом деле не понимает, что имеется в виду, когда произносятся эти термины. Для того чтобы реально понимать, нужно десять лет учиться в медицинском университете
Доктор признал, что меры, которые сейчас предпринимаются, недостаточные, заявив, что одни только маски не смогут остановить эпидемию.
А что делать сейчас? Маски? "Ну таки носим, а шо делать?!" "Когда пристав говорит: "Садитесь", стоять как-то неудобно!" Только основной путь передачи коронавируса даже и не воздушно-капельный (чих и кашель), а аэрозольный — то есть с дыханием! Дыхание маской не остановить! Тут только противогаз!
Очередной миф
Многие, по мнению медика, думают, что вакцина, которую они ввели, теперь будет защищать организм от вируса всегда, но это ошибка.
С кем я ни поговорю: "вакцина будет воздействовать на будущую беременность", "на гены" и даже "есть специальные рамки, в которых вакцинированные будут звенеть!", и я тут понял: вы все и правда думаете, что вам вакцину ввели, и она там циркулирует и защищает! Ничего подобного! Вакцина вводится, стимулирует иммунитет и вымывается, разрушается, элиминируется! Это как приходит в роту инструктор по стрельбе, ставит руку и уходит, дальше уже сами!
Вместо выводов
Между тем ситуация в стране продолжает ухудшаться. В Москве количество заболевших увеличилось в три раза. Всего по России за последние сутки зарегистрировано 23 тыс. случаев, из которых почти семь тысяч пришлись на Москву. Власти столицы пока не планируют вводить локдаун, называя это крайней мерой…