Рудковская назвала хайпожором Покровского, наоравшего матом на Билана

Музыкальный продюсер Яна Рудковская заступилась за Диму Билана после того, как лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский матом наорал на певца, обвинив его в отмене концерта коллектива, запланированного на 2 июля.

"Я думала, он (Покровский. — Прим. Лайфа) — настоящая легенда, а оказался обыкновенным хайпожором, о котором все забыли. Решил прицепиться к более громкому имени. И вообще хайпиться на такой теме, когда вся музыкальная индустрия снова начинает закрываться, обвиняя человека, который вообще никакого отношения не имеет к закрытию клуба, честно, неприятно", — отрезала Рудковская.

Со стороны Билана были соблюдены все требования Роспотребнадзора, подчеркнула продюсер. Так, по её словам, зал клуба Roof Place зрители заполнили на 50%, а певец, который, кстати, уже привился от CoViD-19, просил поклонников надеть защитные маски. Помимо этого, подчеркнула продюсер, выступление проходило на свежем воздухе. "Почему вообще есть вопросы к Диме?" — недоумевает Рудковская, отмечая, что о соблюдении ковидных ограничений в первую очередь должны заботиться организаторы концертов, а не сами артисты.

"Я от Максима такого не ожидала! Будучи легендой музыкальной индустрии, вести себя как 15-летний тиктокер — это несерьёзный подход", — добавила собеседница.