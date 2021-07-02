Рудковская назвала хайпожором Покровского, наоравшего матом на Билана
Со стороны певца были соблюдены все требования Роспотребнадзора, подчеркнула продюсер. По её словам, зал концертной площадки Roof Place был заполнен на 50%. Сам Билан, который уже привился от CoViD-19, просил поклонников надеть защитные маски.
Яна Рудковская. Фото © instagram / rudkovskayaofficial
Музыкальный продюсер Яна Рудковская заступилась за Диму Билана после того, как лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский матом наорал на певца, обвинив его в отмене концерта коллектива, запланированного на 2 июля.
"Я думала, он (Покровский. — Прим. Лайфа) — настоящая легенда, а оказался обыкновенным хайпожором, о котором все забыли. Решил прицепиться к более громкому имени. И вообще хайпиться на такой теме, когда вся музыкальная индустрия снова начинает закрываться, обвиняя человека, который вообще никакого отношения не имеет к закрытию клуба, честно, неприятно", — отрезала Рудковская.
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Со стороны Билана были соблюдены все требования Роспотребнадзора, подчеркнула продюсер. Так, по её словам, зал клуба Roof Place зрители заполнили на 50%, а певец, который, кстати, уже привился от CoViD-19, просил поклонников надеть защитные маски. Помимо этого, подчеркнула продюсер, выступление проходило на свежем воздухе. "Почему вообще есть вопросы к Диме?" — недоумевает Рудковская, отмечая, что о соблюдении ковидных ограничений в первую очередь должны заботиться организаторы концертов, а не сами артисты.
"Я от Максима такого не ожидала! Будучи легендой музыкальной индустрии, вести себя как 15-летний тиктокер — это несерьёзный подход", — добавила собеседница.
Ранее Покровский матом наорал на певца Диму Билана после отменённого концерта коллектива в Санкт-Петербурге. Выступление "Ногу свело!" должно было состояться сегодня в рамках того же фестиваля, что и концерт Билана накануне. Однако певец не соблюдал меры предосторожности и спускался к фанатам со сцены. На кадрах с концерта Билана действительно можно увидеть момент, как певец спускается к фанатам и начинает с ними танцевать и обниматься.
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