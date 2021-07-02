На Анжелику Агурбаш завели уголовные дела за оскорбление Лукашенко и разжигание розни

На белорусскую певицу Анжелику Агурбаш завели уголовные дела. Об этом сообщила сама артистка на своей странице в "Инстаграме".

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовное дело по двум статьям, объявив меня в розыск и потребовав моей экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО", — рассказывает Агурбаш подписчикам.

По словам артистки, в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье "Разжигание вражды или розни", которая предусматривает до 12 лет тюрьмы, а также по статье "Оскорбление президента" — тут Агурбаш грозит до трёх лет лишения свободы. Как отмечает телеграм-канал Тut.by, в базе МВД России информация о розыске артистки отсутствует.

Ранее Лукашенко объявил о завершении масштабной антитеррористической операции в Белоруссии. Сейчас в республике продолжается террор против людей и объектов, подчеркнул президент. По его словам, в ближайшее время будут раскрыты все подробности.