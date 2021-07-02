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На Анжелику Агурбаш завели уголовные дела за оскорбление Лукашенко и разжигание розни

За это ей грозит до 15 лет белорусской тюрьмы. По словам исполнительницы, она объявлена в розыск.

2 июля, 15:11
<p>Анжелика Агурбаш. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CL3xOrIgM9x/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">angelicaagurbash</a></p>

Анжелика Агурбаш. Фото © Instagram / angelicaagurbash

На белорусскую певицу Анжелику Агурбаш завели уголовные дела. Об этом сообщила сама артистка на своей странице в "Инстаграме".

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовное дело по двум статьям, объявив меня в розыск и потребовав моей экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО", — рассказывает Агурбаш подписчикам.

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По словам артистки, в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье "Разжигание вражды или розни", которая предусматривает до 12 лет тюрьмы, а также по статье "Оскорбление президента" — тут Агурбаш грозит до трёх лет лишения свободы. Как отмечает телеграм-канал Тut.by, в базе МВД России информация о розыске артистки отсутствует.

Ранее Лукашенко объявил о завершении масштабной антитеррористической операции в Белоруссии. Сейчас в республике продолжается террор против людей и объектов, подчеркнул президент. По его словам, в ближайшее время будут раскрыты все подробности.

Анжелика Агурбаш — белорусская певица и актриса, родилась в Минске в 1970 году. Росла в простой семье, далёкой от искусства. Уже в школьном возрасте она начала выделятся из толпы сверстников. Анжелика успевала всё: и заниматься в театральной студии, и ходить на уроки музыки, и танцевать в ансамбле "Вязанка". В копилке Анжелики Агурбаш более 300 песен. И практически все стали народными. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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