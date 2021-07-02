В Калининградской области мигрантам запретили по патенту печь хлеб и работать в такси

В Калининградской области мигрантам запретили работать по патентам в некоторых отраслях экономики, в числе которых производство хлеба и мучных кондитерских изделий, а также деятельность такси и регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном и городском сообщении. Об этом говорится в указе, подписанном губернатором региона Антоном Алихановым. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, мигранты не смогут заниматься производством детского питания и диетических продуктов, а также предоставлять места для краткосрочного проживания и трудоустраивать и подбирать персонал. Кроме того, иностранным гражданам, работающим по патентам, нельзя предоставлять услуги дошкольного, начального, основного и среднего образования.

Отмечается, что указ вступает в силу через 90 дней со дня его официального опубликования и будет действовать на протяжении года. В течение трёх месяцев после начала действия документа работодатели должны привести численность работников-мигрантов в соответствие с запретом.