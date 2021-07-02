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В Калининградской области мигрантам запретили по патенту печь хлеб и работать в такси

Соответствующий указ подписал губернатор региона. Документ вступит в силу через три месяца и будет действовать в течение года.

2 июля, 14:50
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В Калининградской области мигрантам запретили работать по патентам в некоторых отраслях экономики, в числе которых производство хлеба и мучных кондитерских изделий, а также деятельность такси и регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном и городском сообщении. Об этом говорится в указе, подписанном губернатором региона Антоном Алихановым. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, мигранты не смогут заниматься производством детского питания и диетических продуктов, а также предоставлять места для краткосрочного проживания и трудоустраивать и подбирать персонал. Кроме того, иностранным гражданам, работающим по патентам, нельзя предоставлять услуги дошкольного, начального, основного и среднего образования.

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Отмечается, что указ вступает в силу через 90 дней со дня его официального опубликования и будет действовать на протяжении года. В течение трёх месяцев после начала действия документа работодатели должны привести численность работников-мигрантов в соответствие с запретом.

Ранее Лайф рассказывал, что в МВД объявили о необходимости иностранцам, въезжающим в Россию, подписывать соглашение о лояльности, в котором они выразят готовность соблюдать законы в сфере труда. Такое требование вступит в силу в скором времени. В Совфеде поддержали введение документа, отметив, что в него необходимо добавить общие рекомендации.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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