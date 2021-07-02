Контрольно-дисциплинарный комитет РФС за организацию договорных матчей перевёл "Чайку" в низший по рангу дивизион — из ФНЛ в ПФЛ. Об этом сообщается на сайте организации.

Команда из села Песчанокопское Ростовской области наказана за договорные матчи с "Ангуштом" из Назрани, майкопской "Дружбой" и "Армавиром". Все они были сыграны в 2018 году.

"За организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матчи первенства России между командами "Чайка" — "Ангушт", который состоялся 21 октября 2018 года, "Чайка" — "Дружба", который состоялся 3 августа 2018 года, а также матч 1/32 финала Кубка России "Чайка" — "Армавир", который состоялся 22 августа 2018 года) перевести ФК "Чайка" п. Песчанокопское в низший по рангу дивизион (ПФЛ)", — говорится в пресс-релизе РФС.

Также Олегу Баяну, занимавшему в "Чайке" должность спортивного директора, и арбитру Сергею Костевичу пожизненно запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. На пять лет отстранили от футбола и инспектора Владимира Булыгина.