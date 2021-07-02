"Спартак" выкупил у "Челси" контракт Виктора Мозеса

Московский "Спартак" выкупил у лондонского "Челси" права на нигерийского полузащитника Виктора Мозеса. Об этом сообщается на сайте российского клуба.

В прошлом сезоне 30-летний футболист выступал за "Спартак" на правах аренды. Он провёл за команду 19 матчей в чемпионате России, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

"Контракт с Мозесом рассчитан до 31 мая 2023 года. Желаем Виктору продолжать радовать болельщиков "Спартака" яркой и результативной игрой!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

В составе "Спартака" Мозес стал серебряным призёром чемпионата России. В следующем сезоне клуб стартует в квалификации Лиги чемпионов.