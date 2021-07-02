"Спартак" выкупил у "Челси" контракт Виктора Мозеса
В прошлом сезоне нигериец провёл за красно-белых 19 матчей в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" выкупил у лондонского "Челси" права на нигерийского полузащитника Виктора Мозеса. Об этом сообщается на сайте российского клуба.
В прошлом сезоне 30-летний футболист выступал за "Спартак" на правах аренды. Он провёл за команду 19 матчей в чемпионате России, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
"Контракт с Мозесом рассчитан до 31 мая 2023 года. Желаем Виктору продолжать радовать болельщиков "Спартака" яркой и результативной игрой!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
В составе "Спартака" Мозес стал серебряным призёром чемпионата России. В следующем сезоне клуб стартует в квалификации Лиги чемпионов.
Ранее в составе "Челси" хавбек стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги Европы. Также он выступал за "Ливерпуль", стамбульский "Фенербахче" и миланский "Интер". В 37 матчах за сборную Нигерии футболист забил 12 голов.
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