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"Спартак" выкупил у "Челси" контракт Виктора Мозеса

В прошлом сезоне нигериец провёл за красно-белых 19 матчей в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

2 июля, 14:16
<p>Фото © <a href="https://spartak.com/news/2021-07-02-mozes_podpisal_kontrakt_so_spartakom_na_dva_goda/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак"</a></p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" выкупил у лондонского "Челси" права на нигерийского полузащитника Виктора Мозеса. Об этом сообщается на сайте российского клуба.

В прошлом сезоне 30-летний футболист выступал за "Спартак" на правах аренды. Он провёл за команду 19 матчей в чемпионате России, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

"Контракт с Мозесом рассчитан до 31 мая 2023 года. Желаем Виктору продолжать радовать болельщиков "Спартака" яркой и результативной игрой!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

"Спартак" проиграл в первом матче под руководством Витории

"Спартак" проиграл в первом матче под руководством Витории

В составе "Спартака" Мозес стал серебряным призёром чемпионата России. В следующем сезоне клуб стартует в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее в составе "Челси" хавбек стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги Европы. Также он выступал за "Ливерпуль", стамбульский "Фенербахче" и миланский "Интер". В 37 матчах за сборную Нигерии футболист забил 12 голов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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