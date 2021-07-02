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Медведь под запретом: Почему МОК ополчился на российских синхронисток

В преддверии старта Игр в Токио наших спортсменов начинают понемногу прессовать. Они уже и так будут выступать без флага и гимна, так ещё и дизайн купальников для синхронисток не понравился спортивным чиновникам.

2 июля, 13:11
<p>Фото © ТАСС / Алеев Егор</p>

Фото © ТАСС / Алеев Егор

За три недели до старта Олимпиады в японской столице неожиданно выяснилось, что после серии антидопинговых разбирательств санкции против России затронут не только национальные гимн и флаг, но ещё и костюмы сборной по синхронному плаванию. А ведь в этом виде спорта, где для победы важна каждая мелочь, позиции нашей страны традиционно очень сильны.

Что же произошло? Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина заявила, что ей и Светлане Колесниченко пришлось в срочном порядке менять эскиз купальников для выступления на Играх.

"Мы отправили эскиз купальников на согласование, и нам сказали, что из-за того, что на купальниках есть изображение медведя, их не могут утвердить, так как оно ассоциируется с нашей страной. Пришлось убрать из композиции название страны, которое там звучало на английском языке. Оспаривать не будем, сейчас все силы сосредоточены на подготовке программы", — цитирует Ромашину РИА "Новости".

Соответствующие указания пришли из МОК. Любопытно, что аранжировку "Калинки" от популярной российской группы Little Big разрешили оставить, а вот медведь чиновникам очень не понравился. Кроме того, из текста песни, под которую будут исполнять свою программу наши спортсменки, пришлось убрать слово Russia.

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В Федерации синхронного плавания России решение МОК назвали странным. И действительно, медведи ведь водятся не только в нашей стране.

"Очень странное решение. Медведи, в конце концов, живут не только в России. В Канаде, в Америке, например", — сказала первый вице-президент федерации Ольга Брусникина.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников пообещал запросить официальные документы, чтобы ознакомиться с ситуацией. Его интересует, на каких принципах базируется решение МОК о запрете купальников с изображением медведя.

"Официально на заседании бюро Международной федерации плавания (FINA) это не рассматривалось. Как здравомыслящий человек могу сказать, что такие вещи должны базироваться на общих принципах. Я запрошу документы, чтобы ознакомиться с этой ситуацией", — сказал Сальников.

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Татьяна Данченко, тренер российского дуэта Светлана Ромашина / Светлана Колесниченко, предпочитает не драматизировать ситуацию. По её словам, нечто подобное вполне можно было предположить.

"Перед Олимпиадой мы должны выслать на согласование и эскизы купальников, и музыку, и права на музыку. Когда все эти процедуры начались, эскиз нам забанили. Мы его переделали, ничего в этом страшного нет. Было ожидаемо в связи с запретом флага, гимна и других символов России. Считается, что медведь ассоциируется с Россией, — ответ был такой от МОК. У нас в начале композиции медведь рычит и в конце, поэтому мы решили его вставить [на форму]", — заявила Данченко в интервью РБК.

В Госдуме на решение МОК отреагировали в высшей степени эмоционально. Олимпийская чемпионка и депутат Светлана Журова сразу же заявила о двойных стандартах, вспомнив ситуацию на Евро-2020, когда Украине разрешили использовать форму с изображением Крыма.

"Запретить медведя? Ну, что дальше? А на русском языке в Токио можно будет разговаривать? Это всё перебор, разумеется. Сборной Украины разрешили выступать в той самой форме, которую столько обсуждали на Евро, а нам с медведем на купальнике нельзя. Кто скажет, что это не двойные стандарты, — я просто улыбнусь им в лицо", возмутилась она.

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Вторит своей коллеге и член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. Он открыто говорит об абсурдности претензий к купальникам российских синхронисток.

"Скоро нам запретят дышать, говорить, использовать ещё какую-либо символику, летать на наших самолётах и прочее. При чём здесь медведи? В решении суда было прописано про флаги и символику. Медведь не является нашей национальной символикой, на флаге его нет, в гимне про него не поётся. Пусть тогда нам напишут, какие звери, птицы запрещены, какие нельзя использовать стихи и песни", — говорит депутат.

У МОК вообще странная логика. Ранее сборной России запретили использовать песню "Катюша" вместо национального гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх. А вот фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром великого русского композитора Петра Чайковского разрешили. Почему "Катюша" стойко ассоциируется с Россией, а Чайковский — нет, вообще не ясно.

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Конечно, можно ко всему этому относиться с юмором. Вот и чемпион мира по плаванию Евгений Коротышкин не сомневается, что наши синхронистки способны побеждать и вовсе без купальников.

"Думаю, что на успехи России не повлияет даже тот факт, если их заставят выступать голыми. Девчонки умеют выступать даже в таких сложных ситуациях, когда им выключают музыку. У них музыка играет в голове", говорит спортсмен.

Позволил себе пошутить на тему купальников и комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев. По его мнению, наших синхронисток никто и никогда не выбьет из колеи.

"Запретите улыбку Ромашиной и красоту Колесниченко? Это ведь тоже Россия! Девочки, вперёд! Золотые мои русалки! Никакие враги не сломят нас!" — написал комментатор в "Телеграме".

Вспоминается скандал с нашими синхронистками на Олимпиаде 2004 года в Афинах. Тогда во время выступления нашей команды дважды отключалась музыка. Возможно, это произошло случайно, а может быть, кто-то и способствовал этому недоразумению.

Первый раз музыка отключилась, когда синхронистки только начали выступать. Тогда спортсменки были вынуждены выйти из бассейна и начать программу с самого начала. Второй раз мелодия прервалась на середине выступления. Несмотря на все препятствия, Елена Азарова, Ольга Брусникина, Мария Киселёва, Анастасия Ермакова, Анастасия Давыдова, Эльвира Хасянова, Ольга Новокщенова, Анна Шорина и Марина Громова одержали великолепную победу в финале группового олимпийского турнира.

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Естественно, что на все козни нужно отвечать только победами. В синхронном плавании у нас всегда были фантастические результаты. Достаточно сказать, что в этой дисциплине россиянки не проигрывали на Олимпийских играх с далёкого 1996 года. С тех пор они взяли всё золото.

На Играх в Токио в синхронном плавании будет разыграно два комплекта наград — в дуэтах и групповых соревнованиях. В обеих дисциплинах наши спортсменки являются безоговорочными фаворитками. И есть уверенность, что никакие скандалы с купальниками не помешают им пополнить золотой запас сборной.

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