Вирусологи раскрыли особенности мутации опасного штамма ковида "дельта"
Борьба с коронавирусной инфекцией будет более успешной в случае одновременной массовой вакцинации населения, указывают специалисты.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Симптомы у пациентов, заболевших дельта-вариантом коронавируса, отличаются от тех, которые наблюдались у заражённых во время первой волны ковида. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказали директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Новый опасный штамм ковида фокусирует своё внимание на желудочно-кишечном тракте. Дыхательные пути поражаются в меньшей степени.
"Это просто особенности такие, констатация факта. Особенности клинической картины при развитии заболевания, вызванного штаммом "дельта". Это происходит потому, что возбудитель чаще поражает ЖКТ, в меньшей степени — рецепторы верхних дыхательных путей", — объяснил Викулов.
Однако подобные симптомы могут быть следствием индивидуальных особенностей человека. Но вакцинация сможет помочь организму в борьбе с "индийским" штаммом.
"Это может происходить в силу индивидуальных особенностей этого штамма. Штамм плохой, заразный, главное, что хочу сказать, сейчас надо вакцинироваться. Одновременно, массово, "Спутником V", — подчеркнул Аграновский.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов раскрыл особенности лямбда-штамма коронавируса. По его мнению, данный вариант ковида постепенно вытеснит штамм "дельта", который широко распространился в России.
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