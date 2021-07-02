Вирусологи раскрыли особенности мутации опасного штамма ковида "дельта"

Симптомы у пациентов, заболевших дельта-вариантом коронавируса, отличаются от тех, которые наблюдались у заражённых во время первой волны ковида. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказали директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Новый опасный штамм ковида фокусирует своё внимание на желудочно-кишечном тракте. Дыхательные пути поражаются в меньшей степени.

"Это просто особенности такие, констатация факта. Особенности клинической картины при развитии заболевания, вызванного штаммом "дельта". Это происходит потому, что возбудитель чаще поражает ЖКТ, в меньшей степени — рецепторы верхних дыхательных путей", — объяснил Викулов.

Однако подобные симптомы могут быть следствием индивидуальных особенностей человека. Но вакцинация сможет помочь организму в борьбе с "индийским" штаммом.

"Это может происходить в силу индивидуальных особенностей этого штамма. Штамм плохой, заразный, главное, что хочу сказать, сейчас надо вакцинироваться. Одновременно, массово, "Спутником V", — подчеркнул Аграновский.