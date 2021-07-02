На Кубани обновили правила для туристов: детей до 14 лет будут заселять в отели без ПЦР-тестов
С 1 июля в гостиницы региона пускают путешественников с сертификатами о прививке от ковида, со справками о перенесённом заболевании или со свежими отрицательными ПЦР-тестами.
Фото © ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внёс изменения в антиковидные ограничения, которые устанавливаются для туристов, приезжающих в регион. Так, теперь для заселения в отель с детей до 14 лет включительно не будут требовать отрицательные ПЦР-тесты (ранее в требованиях были указаны дети до 6 лет).
"Несовершеннолетним от 15 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее чем за три календарных дня до заселения, или медицинский документ, сертификат о перенесённом заболевании из личного кабинета портала госуслуг", — говорится в сообщении.
Напомним, с 1 июля в гостиницы на Кубани пускают туристов с сертификатами о прививке от ковида, со справками о перенесённом не более полугода назад заболевании или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за три дня до заезда. С 1 августа заселиться в отели Краснодарского края можно будет только с сертификатом о вакцинации или документами о перенесённом коронавирусе. ПЦР-тесты будут приниматься только от туристов, у которых есть противопоказания к прививке (в этом случае им также нужно предоставить справку о медицинском отводе).
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