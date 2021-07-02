На Кубани обновили правила для туристов: детей до 14 лет будут заселять в отели без ПЦР-тестов

С 1 июля в гостиницы региона пускают путешественников с сертификатами о прививке от ковида, со справками о перенесённом заболевании или со свежими отрицательными ПЦР-тестами.