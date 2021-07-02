"Своим голосом выразил всю душу народа": Актриса театра "Ромэн" Морозова поделилась воспоминаниями о худруке Сличенко
Артистка отметила, что среди её коллег не было ни одного человека, который бы не боготворил режиссёра.
Николай Сличенко. Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко, который скончался в возрасте 86 лет, пользовался огромным авторитетом у всех цыган. Об этом рассказала народная артистка России, исполнительница романсов и ведущая актриса театра Ирэна Морозова в беседе с телеканалом "Звезда".
"Много чего было. Не без трудностей, конечно, но как-то решались проблемы. Потому что это был творческий процесс. Дело в том, что не было среди нас ни одного человека, который бы его не боготворил. У него был авторитет, к нему так относились все цыгане. Его ценили за то, что он своим голосом выразил всю душу народа", — поделилась артистка.
Морозова также выразила сожаление, что в последние годы они редко виделись. Артистка отметила, что навсегда запомнила времена совместной работы.
Напомним, о смерти худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко стало известно сегодня, 2 июля. Дата прощания с Николаем Алексеевичем пока не известна.
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