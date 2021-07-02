"Много чего было. Не без трудностей, конечно, но как-то решались проблемы. Потому что это был творческий процесс. Дело в том, что не было среди нас ни одного человека, который бы его не боготворил. У него был авторитет, к нему так относились все цыгане. Его ценили за то, что он своим голосом выразил всю душу народа", — поделилась артистка.