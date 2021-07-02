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"Показалось, что это водка": В якутском ресторане трёхлетнего малыша напоили антисептиком

Состояние маленького пострадавшего нормализовалось, но он всё ещё находится под наблюдением врачей.

2 июля, 14:14
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В ресторане Якутска 1 июля трёхлетнему мальчику вместо воды налили антисептик. Сейчас ребёнок в порядке, но остаётся под присмотром медиков. Об этом телеканалу "360" сообщил его отец Денис Барашков.

"Слава Богу, всё в порядке, на месте промыли. Состояние нормальное, но находится под наблюдением врачей", — заявил отец ребёнка.

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Мужчина рассказал, что после прогулки он с женой и сыном зашёл в ресторан. Пара попросила меню и стакан воды для мальчика. Ребёнок отпил из предложенного ему стакана и расплакался.

"Я попробовал, мне показалось, что это водка. Выяснилось, что это антисептик", — вспомнил Барашков. Встревоженные родители вызвали скорую.

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Когда глава семейства отправился на кухню разбираться с персоналом, он заметил, что на одном столе стоят в бутылках вода и антисептик. По словам Дениса, сотрудники не извинились за случившееся.

Следственное управление по региону возбудило уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По словам Барашкова, он намерен требовать компенсации. В случае если владелец ресторана предложит свою помощь, родители мальчика готовы пойти на мировую.

Ранее токсиколог объяснил, как не допустить отравления средством от комаров. Опасны не сами репелленты, а побочные продукты. К летальному исходу они не приведут, но головные боли вызвать способны.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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