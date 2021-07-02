НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мошенницу, выманившую два миллиона у племянника Сталина, отправили в колонию на 3,5 года

Пенсионера убедили в необходимости проверить наличные деньги на подлинность. Так аферисты выведали личные данные ветерана Великой Отечественной.

2 июля, 13:56

Фото © Таганский районный суд города Москвы

3,5 года колонии дали мошеннице, которая обманула племянника Сталина на два миллиона рублей. Видео © Таганский районный суд города Москвы

Таганский районный суд Москвы вынес приговор 31-летней Анастасии Белянкиной, которая с подельниками ранее обманула 92-летнего племянника Иосифа Сталина Леонида Аллилуева. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.

Женщину приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ранее она вместе со своими "коллегами" пыталась обмануть Аллилуева, заявив о необходимости проверить наличные деньги на подлинность. Пенсионер, в свою очередь, поверил и дополнительно поделился данными карт, потеряв два миллиона рублей.

В Минфине рассказали, когда мошенники чаще всего звонят россиянам

В Минфине рассказали, когда мошенники чаще всего звонят россиянам

Мошенники хотели продолжить работу по своей схеме и присвоить все деньги Аллилуева себе. Женщину задержали оперативники во время попытки забрать часть средств. Приговоры сообщникам аферистки вынесут отдельно, в рамках другого производства.

У чиновницы украли 3 млн под предлогом перехода на карту "Мир"

У чиновницы украли 3 млн под предлогом перехода на карту "Мир"

Ранее стало известно, что 70-летняя пенсионерка из Челябинска обманула телефонных мошенников на 500 рублей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Дог-френдли инфраструктура: в Москве появятся современные площадки для выгула собак

сегодня в 13:21

У чиновницы украли 3 млн под предлогом перехода на карту "Мир"

сегодня в 13:00

"Показалось, что это водка": В якутском ресторане трёхлетнего малыша напоили антисептиком

сегодня в 14:14

Вирусологи раскрыли особенности мутации опасного штамма ковида "дельта"

сегодня в 14:47

Россиянам рассказали, как отличить поддельный QR-код для посещения кафе от настоящего

сегодня в 14:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1