Мошенницу, выманившую два миллиона у племянника Сталина, отправили в колонию на 3,5 года

3,5 года колонии дали мошеннице, которая обманула племянника Сталина на два миллиона рублей. Видео © Таганский районный суд города Москвы

Таганский районный суд Москвы вынес приговор 31-летней Анастасии Белянкиной, которая с подельниками ранее обманула 92-летнего племянника Иосифа Сталина Леонида Аллилуева. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.

Женщину приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ранее она вместе со своими "коллегами" пыталась обмануть Аллилуева, заявив о необходимости проверить наличные деньги на подлинность. Пенсионер, в свою очередь, поверил и дополнительно поделился данными карт, потеряв два миллиона рублей.

Мошенники хотели продолжить работу по своей схеме и присвоить все деньги Аллилуева себе. Женщину задержали оперативники во время попытки забрать часть средств. Приговоры сообщникам аферистки вынесут отдельно, в рамках другого производства.