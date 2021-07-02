Грузовой Boeing 737 рухнул в океан у побережья Гавайев
Уточняется, что на борту самолёта находилось два человека. По данным СМИ, оба спасены.
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Грузовой самолёт Boeing 737 рухнул в океан у побережья Гонолулу американского штата Гавайи. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники. Отмечается, что причиной аварии стала неисправность двигателя.
Как уточнили телеканалу в Федеральном управлении гражданской авиации США, на борту летательного аппарата находилось два человека, оба спасены.
"Пилоты сообщили о неисправности двигателя и пытались вернуться в Гонолулу, когда им пришлось посадить самолёт на воду. По предварительной информации, береговая охрана спасла обоих членов экипажа", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации США совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте проведёт расследование по факту произошедшего.
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