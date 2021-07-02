НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Грузовой Boeing 737 рухнул в океан у побережья Гавайев

Уточняется, что на борту самолёта находилось два человека. По данным СМИ, оба спасены.

2 июля, 13:52
<p>Фото © Getty Images / Nicolas Economou / NurPhoto </p>

Фото © Getty Images / Nicolas Economou / NurPhoto

Грузовой самолёт Boeing 737 рухнул в океан у побережья Гонолулу американского штата Гавайи. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники. Отмечается, что причиной аварии стала неисправность двигателя.

Как уточнили телеканалу в Федеральном управлении гражданской авиации США, на борту летательного аппарата находилось два человека, оба спасены.

"Пилоты сообщили о неисправности двигателя и пытались вернуться в Гонолулу, когда им пришлось посадить самолёт на воду. По предварительной информации, береговая охрана спасла обоих членов экипажа", — говорится в сообщении ведомства.

Лайф публикует кадры спасения пострадавших после жёсткой посадки самолёта в Подмосковье

Лайф публикует кадры спасения пострадавших после жёсткой посадки самолёта в Подмосковье

Отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации США совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте проведёт расследование по факту произошедшего.

Ранее Лайф рассказывал, что бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе в Нидерландах. В результате инцидента два человека пострадали.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лайф публикует кадры спасения пострадавших после жёсткой посадки самолёта в Подмосковье

30 июня, 16:11

Мать огнедышащих гор. Огромный вулкан проснулся и вызвал землетрясение на Гавайях — видео

21 декабря 2020, 13:30

"Показалось, что это водка": В якутском ресторане трёхлетнего малыша напоили антисептиком

сегодня в 14:14

В Калининградской области мигрантам запретили по патенту печь хлеб и работать в такси

сегодня в 14:50

Вирусологи раскрыли особенности мутации опасного штамма ковида "дельта"

сегодня в 14:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1