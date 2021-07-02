Грузовой Boeing 737 рухнул в океан у побережья Гавайев

Грузовой самолёт Boeing 737 рухнул в океан у побережья Гонолулу американского штата Гавайи. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники. Отмечается, что причиной аварии стала неисправность двигателя.

Как уточнили телеканалу в Федеральном управлении гражданской авиации США, на борту летательного аппарата находилось два человека, оба спасены.

"Пилоты сообщили о неисправности двигателя и пытались вернуться в Гонолулу, когда им пришлось посадить самолёт на воду. По предварительной информации, береговая охрана спасла обоих членов экипажа", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации США совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте проведёт расследование по факту произошедшего.