Шесть человек погибли в массовом ДТП в Башкирии

Шесть человек погибли в ДТП на территории Кушнаренковского района Башкирии. На трассе столкнулись грузовик Skania, "Лада-Ларгус" и "Нива". Об этом сообщает региональное ГИБДД.

"У грузовика Skania, двигавшегося в направлении Уфы, выбросило переднее левое колесо на встречную "Ладу-Ларгус". Легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся со встречной "нивой". Затем произошло возгорание "ларгуса". В результате аварии водитель и пять пассажиров "Лады-Ларгус" скончались до приезда скорой помощи", — говорится в сообщении.











При этом, по данным источника Лайфа, водитель "Лады" выжил, оказалось, что он таксист, а все шестеро погибших — его пассажиры. Среди жертв есть беременная женщина. Кроме того, ещё пятеро человек доставлены в больницу Уфы.