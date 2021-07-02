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Шесть человек погибли в массовом ДТП в Башкирии

По данным источника Лайфа, одна из попавших в аварию машин — такси, а все жертвы — пассажиры.

2 июля, 13:52
<p>Фото © Управление ГИБДД Республики Башкортостан</p>

Фото © Управление ГИБДД Республики Башкортостан

Шесть человек погибли в ДТП на территории Кушнаренковского района Башкирии. На трассе столкнулись грузовик Skania, "Лада-Ларгус" и "Нива". Об этом сообщает региональное ГИБДД.

"У грузовика Skania, двигавшегося в направлении Уфы, выбросило переднее левое колесо на встречную "Ладу-Ларгус". Легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся со встречной "нивой". Затем произошло возгорание "ларгуса". В результате аварии водитель и пять пассажиров "Лады-Ларгус" скончались до приезда скорой помощи", — говорится в сообщении.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © Управление ГИБДД Республики Башкортостан
    Фото © Управление ГИБДД Республики Башкортостан
  • Фото © Управление ГИБДД Республики Башкортостан
    Фото © Управление ГИБДД Республики Башкортостан

Фото © LIFE

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При этом, по данным источника Лайфа, водитель "Лады" выжил, оказалось, что он таксист, а все шестеро погибших — его пассажиры. Среди жертв есть беременная женщина. Кроме того, ещё пятеро человек доставлены в больницу Уфы.

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Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и личности погибших. На месте работают полиция, следователи и криминалисты.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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