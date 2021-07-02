Мошенники похитили 3 миллиона рублей у сотрудницы Росприроднадзора, предложив перейти на карту "Мир"
Злоумышленники представились работниками одного из крупных банков и разузнали все личные данные женщины. Возбуждено уголовное дело.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
На Камчатке мошенники развели 63-летнюю начальницу одного из отделов регионального управления Росприроднадзора на три миллиона рублей, представившись сотрудниками одного из крупных банков. Об этом Лайфу сообщил источник.
Неизвестные настоятельно порекомендовали жертве перейти на карту с платёжной системой "Мир". При переоформлении банковских карточек злоумышленники выведали персональные данные женщины, а после перевели с её счетов три миллиона и перестали выходить на связь.
Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.
Ранее Лайф сообщал о том, что житель Москвы собственноручно отдал мошенникам почти девять миллионов рублей и часть квартиры, думая, что помогает поймать банковских аферистов.
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