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Мошенники похитили 3 миллиона рублей у сотрудницы Росприроднадзора, предложив перейти на карту "Мир"

Злоумышленники представились работниками одного из крупных банков и разузнали все личные данные женщины. Возбуждено уголовное дело.

2 июля, 13:00
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

На Камчатке мошенники развели 63-летнюю начальницу одного из отделов регионального управления Росприроднадзора на три миллиона рублей, представившись сотрудниками одного из крупных банков. Об этом Лайфу сообщил источник.

Неизвестные настоятельно порекомендовали жертве перейти на карту с платёжной системой "Мир". При переоформлении банковских карточек злоумышленники выведали персональные данные женщины, а после перевели с её счетов три миллиона и перестали выходить на связь.

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Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

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Ранее Лайф сообщал о том, что житель Москвы собственноручно отдал мошенникам почти девять миллионов рублей и часть квартиры, думая, что помогает поймать банковских аферистов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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