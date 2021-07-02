Мошенники похитили 3 миллиона рублей у сотрудницы Росприроднадзора, предложив перейти на карту "Мир"

На Камчатке мошенники развели 63-летнюю начальницу одного из отделов регионального управления Росприроднадзора на три миллиона рублей, представившись сотрудниками одного из крупных банков. Об этом Лайфу сообщил источник.

Неизвестные настоятельно порекомендовали жертве перейти на карту с платёжной системой "Мир". При переоформлении банковских карточек злоумышленники выведали персональные данные женщины, а после перевели с её счетов три миллиона и перестали выходить на связь.

Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.