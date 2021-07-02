Замглавы исполкома ОНФ: Мы возьмём все поступившие на прямую линию вопросы на контроль
Активисты организации следят за тем, чтобы ни одно из обращений граждан не осталось без внимания, даже если оно не прозвучало в прямом эфире.
Фото © Kremlin.ru
В Общероссийском народном фронте рассказали, как движется работа с обращениями граждан, поступившими на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Активисты организации следят за тем, чтобы ни один из вопросов не остался без внимания, даже если он не прозвучал в прямом эфире.
"На прямую линию поступают миллионы обращений: просьбы о помощи, сообщения о несправедливости, предложения о том, как изменить работу властей. Это реальный срез того, как живут россияне, что их волнует", — прокомментировал Лайфу замруководителя исполкома Народного фронта по региональной работе Артём Бичаев.
Он рассказал, что всего с обращениями граждан на прямую линию работает более десяти тысяч человек. По опыту 2020 года наибольший процент решённых вопросов оказался у Кемеровской области, Пермского края и Республики Марий Эл, а из федеральных структур оперативнее всего реагировали Фонд социального страхования и Росздравнадзор.
"Так же будет с обращениями, поступившими на прямую линию в этом году. Народный фронт возьмёт все поступившие вопросы на контроль, направит в органы власти и партнёрам, будут выдвинуты предложения по изменениям в законодательстве, нормативных актах и практике работы властей. Часто там, где власти не справляются, наши активисты и волонтёры сами находят решения, помогают конкретным людям", — добавил представитель ОНФ.
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Общероссийский народный фронт — это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Главные задачи ОНФ: контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня, она продолжалась 3 часа и 42 минуты. В ходе общения с главой государства ведущие успели задать 69 вопросов от россиян из более чем одного миллиона, которые были присланы. Больше всего обращений было связано с коронавирусом. Глава государства также ответил на вопросы о школах, аварийном жилье, дорогах, экологии и т.д. Кроме того, Путин рассказал, чем займётся после отставки. По его словам, он будет "сидеть на печке" и не работать.
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