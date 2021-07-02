Депутат Артём Грудинин призвал защитить муниципальное имущество от своего отца

Муниципальный депутат, сопредседатель общественного движения "За совхоз! За людей! За достойное будущее!" Артём Грудинин на очередном заседании Совета депутатов Ленинского городского округа Подмосковья призвал защитить муниципальное имущество от коммунального террора, учинённого его отцом Павлом Грудининым в посёлке совхоза имени Ленина.

Отмечается, что здание, где работала местная администрация, отключено от всех коммуникаций. Подобная ситуация происходит и с муниципальным центром культуры, который находится в энергоблокаде с декабря прошлого года: в здании отключён свет, обрезан силовой энергокабель, а также раскурочена электрощитовая в подвале.

"В данном случае получается, что исполняющий обязанности директора совхоза имени Ленина просто уничтожает имущество Ленинского городского округа. Павел Николаевич [Грудинин], за свои коммерческие интересы вы очень переживаете, а за имущество Ленинского городского округа — нет", — обратил внимание коллег депутат Артём Грудинин.

Отметим, что коллеги Павла Грудинина не раз указывали на его неподобающее поведение. Так, по их словам, он демонстрирует пренебрежение к отдельным депутатам и в целом к совету, нанося ущерб репутации представительного органа.

"По нашей информации, указанный депутат не появляется в своём округе и никак не участвует в решении проблем своих избирателей. Просим Вас обратить внимание на деятельность депутата Павла Грудинина в совете, а также указать ему на обязанности осуществлять свои полномочия в качестве избранного депутата и необходимости соблюдения депутатской этики и морально-этических норм и правил поведения в обществе", — говорится в обращении депутатов к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

Кроме того, по словам местных жителей, в посёлке Развилка сотрудники ЗАО "Совхоз имени Ленина" установили забор, чтобы приостановить строительство выезда на трассу А-105, а в Слободе Павел Грудинин проинформировал коммунальщиков о расторжении договора на водоснабжение десяти домов в деревне, в одном из которых живёт его бывшая жена Ирина Грудинина.