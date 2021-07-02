Во МХАТе опровергли информацию об участии Галкина в спектакле
Распространяемые прессой слухи не соответствуют действительности, указали в пресс-службе.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Информация о том, что юморист Максим Галкин сыграет в спектакле "Хлорофилия" в Московском художественном академическом театре имени Горького, не является правдой. Об этом сообщили телеканалу "360" в пресс-службе МХАТа.
"Нет, это неправда", — ответила пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина на вопрос об игре юмориста в постановке.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Максим Галкин якобы принимает участие в репетициях пьесы "Хлорофилия" по произведению Андрея Рубанова. Премьера постановки запланирована на осень.
В июне худрук МХАТа Эдуард Бояков назвал спектакль с Ольгой Бузовой удавшимся экспериментом. Он заметил, что в следующий раз, если в театре захотят повторить подобное, никто им не запретит это сделать.
Напомним, за своё выступление Бузова получила около полумиллиона рублей. Она похвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы. В свою очередь, музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. Педагог актёрского мастерства указала на изъяны Бузовой на репетиции во МХАТе. А актёр Сергей Безруков со сцены высмеял дебют Бузовой во МХАТе под громкий хохот публики.
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