Во МХАТе опровергли информацию об участии Галкина в спектакле

Информация о том, что юморист Максим Галкин сыграет в спектакле "Хлорофилия" в Московском художественном академическом театре имени Горького, не является правдой. Об этом сообщили телеканалу "360" в пресс-службе МХАТа.

"Нет, это неправда", — ответила пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина на вопрос об игре юмориста в постановке.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Максим Галкин якобы принимает участие в репетициях пьесы "Хлорофилия" по произведению Андрея Рубанова. Премьера постановки запланирована на осень.