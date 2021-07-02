Россиянам рассказали, как отличить поддельный QR-код для посещения кафе от настоящего

Согласно данным разработчика антивирусов ESET, на сегодняшний день более 300 интернет-ресурсов были заблокированы за продажу поддельных персональных QR-кодов, необходимых для посещения заведений общепита. Чтобы лучше разобраться в этой теме, эксперты создали инструкцию о том, как отличить настоящий цифровой код от фальшивки. Она оказалась в распоряжении Лайфа.

Так, ссылка из настоящего QR-кода должна вести на поддомен immune.mos.ru, отмечают в ESET. При этом телефон или планшет для проверки кодов на входе в заведение должен быть не старше пяти лет — на устаревших версиях операционных систем приложение "Транспорт Москвы" может не установиться.

В компании также рекомендуют загрузить приложения "Московский транспорт" или "Помощник Москвы". В первом нужно открыть в меню пункт "Проверка цифрового сертификата" — именно он и подходит для проверки кодов у посетителей заведения.

"Проверьте, чтобы в строке адреса открывшейся страницы обязательно был домен immune.mos.ru и знак замка слева от адреса. Как правило, мошенники используют домены, которые похожи на официальные, поэтому их легко перепутать. Вот некоторые примеры поддельных адресов: mos.immune.ru, immune.moss.ru, immnune.mos.biz", — отметили специалисты.

Если при считывании кода отображается immune.mos.ru, но без замка, а в адресе протокол http, а не https, то это подделка, предупредили специалисты. Если у вас нет много свободного времени на сверку адреса в строке браузера, то следует проверять ссылку на одном из сервисов: https://www.nic.ru/whois/ или https://virustotal.com/ru/.

Вместе с тем в ESET предупреждают, что мошенники могут подделать и документы, предоставив QR-код, оформленный другим человеком. Сотрудникам заведений в этом случае необходимо требовать оригиналы документов, а не скан-копии.

"Дело в том, что мошенник использует действительный QR-код и страницу добросовестного вакцинировавшегося. Далее в программах-фоторедакторах рисует скан-копию документов с нужной датой рождения и первыми буквами ФИО владельца пропуска. К примеру, ЖСМ. В результате воспользоваться таким пропуском могут все люди с совпадающими инициалами", — пояснили эксперты.