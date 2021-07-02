В Питере задержали подполковника МВД за взятку в 1,25 млн за непроведение ковидных проверок
Кругленькую сумму мужчина потребовал от представителей одного из клубов Северной столицы. Взамен Давид Бокерия пообещал не составлять протоколы о нарушениях на фоне режима повышенной готовности.
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В Санкт-Петербурге оперативники задержали 36-летнего заместителя начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД РФ по Калининскому району подполковника Давида Бокерию. Об этом Лайфу сообщил источник.
Как нам стало известно, Бокерия вымогал и получил взятку от руководства клуба "Гигант-холл". Взамен мужчина пообещал не проводить проверки на предмет соблюдения противоковидных мер на территории тусовочного пространства. Также он согласился не составлять материалы об административных нарушениях на фоне режима повышенной готовности на территории города. Цена вопроса составила 1 250 000 рублей.
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Возбуждены уголовные дела по статьям о получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взятке. Администрация "Гигант-холла" отрицает свою причастность к преступлению, утверждая, что в заведении выполнены все предписания. До конца июля мероприятий в клубе не планируется.
Ранее стало известно, что Московский областной суд оставил без изменений приговор бывшему главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю, который получил 15 лет колонии за коррупцию.
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