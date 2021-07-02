Суд арестовал бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество
Адвокат предпринимателя ранее пояснила, что её подзащитный "обвиняется в хищении путём обмана 25% акций компании "Интеко".
Фото © Басманный суд Москвы
Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, известный предприниматель Виктор Батурин арестован до 1 сентября в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.
Батурин был задержан 1 июля. Его адвокат пояснила, что её подзащитный "обвиняется в хищении путём обмана 25% акций компании "Интеко" посредством подачи в 2011 году в Арбитражный суд двух исковых заявлений".
Напомним, что Виктор Батурин занимал пост вице-президента "Интеко". В 2006 году глава "Интеко" Елена Батурина объявила, что её брат больше не работает в компании и не имеет права представлять её. А в 2011-м Батурин обратился в суд с иском о возврате ему 25% акций компании, предоставив договор с подписью якобы своей сестры. Сама она утверждала, что представленная подпись не её.
К слову, у Батурина уже были проблемы с законом из-за "Интеко". В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Он был признан виновным в многомиллионном мошенничестве с векселями компании. В январе 2016-го Верховный суд Калмыкии удовлетворил ходатайство бизнесмена о смягчении наказания. В итоге Батурин вышел из колонии, заплатив штраф в 300 тысяч рублей. После освобождения он планировал остаться в Калмыкии, чтобы с головой уйти в сельское хозяйство.
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