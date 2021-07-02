Суд арестовал бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество

Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, известный предприниматель Виктор Батурин арестован до 1 сентября в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

Батурин был задержан 1 июля. Его адвокат пояснила, что её подзащитный "обвиняется в хищении путём обмана 25% акций компании "Интеко" посредством подачи в 2011 году в Арбитражный суд двух исковых заявлений".

Напомним, что Виктор Батурин занимал пост вице-президента "Интеко". В 2006 году глава "Интеко" Елена Батурина объявила, что её брат больше не работает в компании и не имеет права представлять её. А в 2011-м Батурин обратился в суд с иском о возврате ему 25% акций компании, предоставив договор с подписью якобы своей сестры. Сама она утверждала, что представленная подпись не её.