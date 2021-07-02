Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала на дебютном Уимблдоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова в третьем круге Уимблдона победила американку Слоан Стивенс. Встреча завершилась поражением чемпионки US Open 2017 со счётом 2:6, 6:2, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. За это время россиянка исполнила четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14, отдав сопернице пять своих подач.

В 1/8 финала Самсонова сыграет с восьмой сеяной Каролиной Плишковой из Чехии, которая ранее одолела свою соотечественницу Терезу Мартинцову (6:3, 6:3).

Самсонова является 65-й ракеткой мира. В нынешнем сезоне 22-летняя теннисистка впервые в карьере играет в основной сетке Уимблдона. В случае выхода в четвертьфинал она впервые в карьере попадёт в топ-50 мирового рейтинга.