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Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала на дебютном Уимблдоне

Накануне турнира 22-летняя спортсменка выиграла в Берлине свой первый турнир уровня WTA.

2 июля, 15:08
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/WTA/status/1410964504125526023/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WTA</a></p>

Фото © Twitter / WTA

Российская теннисистка Людмила Самсонова в третьем круге Уимблдона победила американку Слоан Стивенс. Встреча завершилась поражением чемпионки US Open 2017 со счётом 2:6, 6:2, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. За это время россиянка исполнила четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14, отдав сопернице пять своих подач.

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В 1/8 финала Самсонова сыграет с восьмой сеяной Каролиной Плишковой из Чехии, которая ранее одолела свою соотечественницу Терезу Мартинцову (6:3, 6:3).

Самсонова является 65-й ракеткой мира. В нынешнем сезоне 22-летняя теннисистка впервые в карьере играет в основной сетке Уимблдона. В случае выхода в четвертьфинал она впервые в карьере попадёт в топ-50 мирового рейтинга.

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В середине июня россиянка выиграла титул на турнире в Берлине. Трофей стал для Самсоновой первым в карьере на уровне WTA.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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