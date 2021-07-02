Врач рассказала, кому для ревакцинации идеально подойдёт "Спутник лайт"
Специалист призналась — у препарата есть и минусы. Так, эффективность этой антиковидной вакцины составляет 70%, указала Юсупова.
Фото © Агентство "Москва"
В Москве 1 июля стартовала ревакцинация от коронавируса. Столица получила свыше 500 тысяч доз антиковидной вакцины "Спутник лайт". О её применении рассказала врач-кардиолог Анастасия Юсупова на телеканале "Санкт-Петербург".
По словам специалиста, четвёртая российская вакцина создавалась на первом компоненте "Спутника V". Производители "Спутника лайт" старались максимально улучшить показатели. Препарат необходимо вводить лишь однократно, а иммунитет у человека появляется уже через три-четыре недели. Правда, есть и минусы, признаётся эксперт: эффективность антиковидной вакцины составляет 70%.
"Эта вакцина подходит для ревакцинации. Она напоминает нашему организму, что он когда-то переболел или был вакцинирован", — объясняет медик.
Врач поясняет, что именно поэтому "Спутник лайт" идеально подходит людям, переболевшим коронавирусом или вакцинировавшимся от него более шести месяцев назад. Также привиться этим препаратом могут россияне, которые тяжело переносят вакцинацию и её последствия. В случае со "Спутником лайт" организм спокойнее перенесёт прививку, говорит специалист.
При этом Анастасия Юсупова уточняет, что данных по ревакцинации ещё немного, так как специалисты пока накапливают их и изучают процесс. Также нет информации и о том, какими вакцинами необходимо ревакцинироваться. Но, согласно промежуточным данным, человек сам сможет выбрать препарат, указала врач.
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