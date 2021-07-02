Врач рассказала, кому для ревакцинации идеально подойдёт "Спутник лайт"

По словам специалиста, четвёртая российская вакцина создавалась на первом компоненте "Спутника V". Производители "Спутника лайт" старались максимально улучшить показатели. Препарат необходимо вводить лишь однократно, а иммунитет у человека появляется уже через три-четыре недели. Правда, есть и минусы, признаётся эксперт: эффективность антиковидной вакцины составляет 70%.

"Эта вакцина подходит для ревакцинации. Она напоминает нашему организму, что он когда-то переболел или был вакцинирован", — объясняет медик.

Врач поясняет, что именно поэтому "Спутник лайт" идеально подходит людям, переболевшим коронавирусом или вакцинировавшимся от него более шести месяцев назад. Также привиться этим препаратом могут россияне, которые тяжело переносят вакцинацию и её последствия. В случае со "Спутником лайт" организм спокойнее перенесёт прививку, говорит специалист.