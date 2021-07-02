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Выброс 800 кг хлора произошёл в одном из районов Ижевска

Местных жителей просят покинуть территорию микрорайона Городок Металлургов. В МЧС отметили, что ситуация находится под контролем, сейчас на месте ЧП работает четыре химбригады.

2 июля, 17:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В одном из районов Ижевска разгерметизировалась 800-килограммовая ёмкость с хлором, вследствие чего произошёл мощный выброс газа. Сотрудники МЧС попросили местных жителей как можно скорее покинуть опасную зону.

"На станции подъёма воды по адресу город Ижевск, улица Песочная, 9а произошёл выброс хлора. Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Срочно покиньте территорию Городка Металлургов", — указали в МЧС.

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Тем, кто по каким-то причинам не может покинуть территорию, спасатели порекомендовали оставаться в помещении, плотно закрыв все окна, двери, вентиляцию и дымоходы, а также уплотнив возможные щели. В МЧС отметили, что лучше подняться на верхние этажи зданий.

Как сообщает ТАСС, утечка хлора произошла со станции подготовки воды "Ижводоканала". В результате происшествия эвакуировано десять сотрудников предприятия, кроме того, спасатели эвакуируют жителей расположенного по близости общежития. Отмечается, что распространения газа за пределы станции не произошло, ситуация находится под контролем. Сейчас на месте ЧП работают четыре химбригады МЧС.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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