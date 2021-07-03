Молния убила двух человек в Свердловской области

На озере Балтым в Свердловской области произошло трагическое ЧП: молния ударила в беседку и убила двух человек. Две незнакомые друг с другом семьи пытались укрыться там от дождя.

"От внезапно нагрянувшего сильного ливня и грозы с порывами ветра члены обеих семей укрылись в беседке, и в это время один из ударов молнии причинил двум мужчинам травмы, несовместимые с жизнью: один из них скончался сразу, а второго пытались спасти супруга и прибывшие медики скорой помощи, но вернуть к жизни пострадавшего не удалось", — рассказал Е1 руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

При внешнем осмотре тел погибших у них обнаружены следы ожогов, характерные для удара молнии. Проводится доследственная проверка, тела умерших направлены на экспертизу.