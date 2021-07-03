НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Молния убила двух человек в Свердловской области

Две семьи забежали в беседку, чтобы укрыться от непогоды, и туда ударил смертельный разряд.

2 июля, 21:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На озере Балтым в Свердловской области произошло трагическое ЧП: молния ударила в беседку и убила двух человек. Две незнакомые друг с другом семьи пытались укрыться там от дождя.

"От внезапно нагрянувшего сильного ливня и грозы с порывами ветра члены обеих семей укрылись в беседке, и в это время один из ударов молнии причинил двум мужчинам травмы, несовместимые с жизнью: один из них скончался сразу, а второго пытались спасти супруга и прибывшие медики скорой помощи, но вернуть к жизни пострадавшего не удалось", рассказал Е1 руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

При внешнем осмотре тел погибших у них обнаружены следы ожогов, характерные для удара молнии. Проводится доследственная проверка, тела умерших направлены на экспертизу.

Начинается Армагеддон : Шокирующие видео с суперливнем, который обрушился на Москву, сметая всё на своём пути

Начинается Армагеддон : Шокирующие видео с суперливнем, который обрушился на Москву, сметая всё на своём пути

Ранее Лайф рассказывал о происшествии в Химках, где от удара молнии загорелся коттедж. Этот удар удалось запечатлеть испуганному соседу.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Молния убила двух человек, которые спрятались под деревом

27 июня, 20:45

"А где моя дача?": Мэр Краснотурьинска навестил пенсионерку, которая пожаловалась Путину на отсутствие газа

30 июня, 14:39

Масштабный пожар охватил крышу многоэтажки под Краснодаром

сегодня в 22:22

Уникальный подводный пожар в Мексиканском заливе смогли потушить за пять часов

сегодня в 22:36

Кардашьян разозлила подписчиков платьем с откровенными вырезами в Ватикане

сегодня в 22:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1