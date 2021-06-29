Появилось замедленное видео, как в Химках молния ударила в коттедж, который моментально загорелся

28 июня на Москву обрушился ураган с сильнейшей грозой. Ливень и ветер уничтожали всё на своём пути, а молнии устраивали короткие замыкания и пожары. Именно это и произошло в Химках, где вчера загорелся коттедж. Причиной происшествия стала молния, которую удалось запечатлеть испуганному соседу.

Мужчина просто снимал на телефон кошмар на улице, когда огромная молния ударила в дом буквально за его окном. Сосед отскочил от окна в ужасе, а кровлю коттеджа уже охватило пламя. Пожар позже удалось потушить, никто во время происшествия не пострадал. Молния стала причиной и пожара на электроподстанции в Щёлково, оставив район без света.