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Появилось замедленное видео, как в Химках молния ударила в коттедж, который моментально загорелся

Вчера в столице случился настоящий апокалипсис, последствия и разрушения которого жители устраняют до сих пор. К счастью для многих, во время этого инцидента никто не пострадал.

29 июня, 15:24

Фото © YouTube / PRO Россию

28 июня на Москву обрушился ураган с сильнейшей грозой. Ливень и ветер уничтожали всё на своём пути, а молнии устраивали короткие замыкания и пожары. Именно это и произошло в Химках, где вчера загорелся коттедж. Причиной происшествия стала молния, которую удалось запечатлеть испуганному соседу.

Видео © YouTube / PRO Россию

Мужчина просто снимал на телефон кошмар на улице, когда огромная молния ударила в дом буквально за его окном. Сосед отскочил от окна в ужасе, а кровлю коттеджа уже охватило пламя. Пожар позже удалось потушить, никто во время происшествия не пострадал. Молния стала причиной и пожара на электроподстанции в Щёлково, оставив район без света.

Начинается Армагеддон : Шокирующие видео с суперливнем, который обрушился на Москву, сметая всё на своём пути

Начинается Армагеддон : Шокирующие видео с суперливнем, который обрушился на Москву, сметая всё на своём пути

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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