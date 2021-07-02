НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сильнейшая сборная мира пакует чемоданы: Италия победила Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

В следующем матче "Скуадра адзурра" сыграет со сборной Испании. Встреча состоится 6 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

2 июля, 20:59
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EURO2020/status/1411065376989921286/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA EURO 2020</a></p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Сборная Италии победила команду Бельгии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу со счётом 2:1. Игра прошла на "Альянц-арене" в Мюнхене.

Итальянцы вышли вперёд на 31-й минуте. Полузащитник "Скуадры адзурры" Николо Барелла получил в штрафной передачу от Марко Верратти, ушёл от Торгана Азара и пробил в дальний угол ворот бельгийского вратаря Тибо Куртуа.

В концовке первого тайма команда Роберто Манчини удвоила своё преимущество после провала бельгийцев в опорной зоне. Лоренцо Инсинье подхватил мяч на левом фланге, обыграл Юри Тилеманса и крученым ударом направил мяч под дальнюю штангу.

Во время четвертьфинального матча Евро-2020 в Петербурге на поле выбежал болельщик

Во время четвертьфинального матча Евро-2020 в Петербурге на поле выбежал болельщик

При этом сохранить комфортный счёт до перерыва итальянцы не смогли. Защитник команды Джованни Ди Лоренцо сбил в своей штрафной нападающего соперников Жереми Доку, и словенский арбитр Славко Винчич назначил пенальти. Ромелу Лукаку безукоризненно пробил с "точки".

Во втором тайме бельгийцам, возглавляющим рейтинг ФИФА, не удалось забить ещё один гол. Игра постоянно прерывалась свистками арбитра, а на 77-й минуте тяжёлую травму получил Леонардо Спинаццола, которого унесли с поля на носилках. Финальный штурм в компенсированное время ничего команде Роберто Мартинеса не принёс.

Дожали только в серии пенальти: Испания победила Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020 в Петербурге

Дожали только в серии пенальти: Испания победила Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020 в Петербурге

В полуфинале Италия сыграет со сборной Испании, одолевшей швейцарцев (1:1, по пенальти 1:1). Встреча состоится 6 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В субботу пройдут еще два четвертьфинала Евро-2020. В Баку сыграют сборные Чехии и Дании, в Мюнхене — команды Англии и Украины.

Футбол. Евро-2020

Четвертьфинал

Бельгия — Италия — 1:2

Голы: Барелла 31' (0:1), Инсинье 44' (0:2), Лукаку 45+2', с пенальти (1:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Во время четвертьфинального матча Евро-2020 в Петербурге на поле выбежал болельщик

сегодня в 19:21

Завершились все запланированные в Санкт-Петербурге матчи Евро-2020

сегодня в 18:54

"Неудовлетворительно": В кабмине прокомментировали провал сборных по футболу, хоккею и баскетболу

сегодня в 20:03

Горящая вода: Эффектный пожар охватил газопровод на дне Мексиканского залива

сегодня в 21:06

Ректором ВШЭ назначен глава ДВФУ Никита Анисимов

сегодня в 20:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1