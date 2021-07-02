Сборная Италии победила команду Бельгии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу со счётом 2:1. Игра прошла на "Альянц-арене" в Мюнхене.

Итальянцы вышли вперёд на 31-й минуте. Полузащитник "Скуадры адзурры" Николо Барелла получил в штрафной передачу от Марко Верратти, ушёл от Торгана Азара и пробил в дальний угол ворот бельгийского вратаря Тибо Куртуа.

В концовке первого тайма команда Роберто Манчини удвоила своё преимущество после провала бельгийцев в опорной зоне. Лоренцо Инсинье подхватил мяч на левом фланге, обыграл Юри Тилеманса и крученым ударом направил мяч под дальнюю штангу.

При этом сохранить комфортный счёт до перерыва итальянцы не смогли. Защитник команды Джованни Ди Лоренцо сбил в своей штрафной нападающего соперников Жереми Доку, и словенский арбитр Славко Винчич назначил пенальти. Ромелу Лукаку безукоризненно пробил с "точки".

Во втором тайме бельгийцам, возглавляющим рейтинг ФИФА, не удалось забить ещё один гол. Игра постоянно прерывалась свистками арбитра, а на 77-й минуте тяжёлую травму получил Леонардо Спинаццола, которого унесли с поля на носилках. Финальный штурм в компенсированное время ничего команде Роберто Мартинеса не принёс.

В полуфинале Италия сыграет со сборной Испании, одолевшей швейцарцев (1:1, по пенальти 1:1). Встреча состоится 6 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В субботу пройдут еще два четвертьфинала Евро-2020. В Баку сыграют сборные Чехии и Дании, в Мюнхене — команды Англии и Украины.