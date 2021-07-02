Завершились все запланированные в Санкт-Петербурге матчи Евро-2020
Всего в Северной столице прошло семь игр чемпионата Европы. В двух из них принимала участие сборная России.
Фото © Twitter / euro2020spb
В Санкт-Петербурге завершился последний из запланированных в этом городе матч Евро-2020. В четвертьфинальной встрече сборная Испании победила Швейцарию по пенальти — 3:1.
С середины второго тайма подопечные Луиса Энрике играли в большинстве из-за удаления Ремо Фройлера. Тем не менее ни в основное время, ни в дополнительное они отличиться не смогли.
Следующим соперником сборной Испании на Евро-2020 станет победитель матча между командами Бельгии и Италии. Полуфинальная встреча состоится 6 июля в Лондоне.
Всего Санкт-Петербург принял семь матчей чемпионата Европы. Ранее на групповом этапе турнира в городе состоялись встречи Бельгия — Россия (3:0), Польша — Словакия (1:2), Финляндия — Россия (0:1), Швеция — Словакия (1:0), Финляндия — Бельгия (0:2) и Швеция — Польша (3:2).
Евро-2020. Главное по теме
Дожали только в серии пенальти: Испания победила Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020 в Петербурге
сегодня в 18:44
"Всё бы отдал ради победы на Евро": Чемпион мира Кроос завершил карьеру в сборной Германии
сегодня в 13:18
"Это была маленькая слабость": Черчесов объяснил, что не вызвал Смолова в сборную из-за поста в Instagram
сегодня в 11:55
Комментариев: 0