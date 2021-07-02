Завершились все запланированные в Санкт-Петербурге матчи Евро-2020

В Санкт-Петербурге завершился последний из запланированных в этом городе матч Евро-2020. В четвертьфинальной встрече сборная Испании победила Швейцарию по пенальти — 3:1.

С середины второго тайма подопечные Луиса Энрике играли в большинстве из-за удаления Ремо Фройлера. Тем не менее ни в основное время, ни в дополнительное они отличиться не смогли.

Следующим соперником сборной Испании на Евро-2020 станет победитель матча между командами Бельгии и Италии. Полуфинальная встреча состоится 6 июля в Лондоне.