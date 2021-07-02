НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Завершились все запланированные в Санкт-Петербурге матчи Евро-2020

Всего в Северной столице прошло семь игр чемпионата Европы. В двух из них принимала участие сборная России.

2 июля, 18:54
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/euro2020spb/status/1410565045445083140/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">euro2020spb</a></p>

Фото © Twitter / euro2020spb

В Санкт-Петербурге завершился последний из запланированных в этом городе матч Евро-2020. В четвертьфинальной встрече сборная Испании победила Швейцарию по пенальти — 3:1.

С середины второго тайма подопечные Луиса Энрике играли в большинстве из-за удаления Ремо Фройлера. Тем не менее ни в основное время, ни в дополнительное они отличиться не смогли.

На кого ставить и сколько можно выиграть в первых матчах 1/4 финала Евро-2020

На кого ставить и сколько можно выиграть в первых матчах 1/4 финала Евро-2020

Следующим соперником сборной Испании на Евро-2020 станет победитель матча между командами Бельгии и Италии. Полуфинальная встреча состоится 6 июля в Лондоне.

Дожали только в серии пенальти: Испания победила Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020 в Петербурге

Дожали только в серии пенальти: Испания победила Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020 в Петербурге

Всего Санкт-Петербург принял семь матчей чемпионата Европы. Ранее на групповом этапе турнира в городе состоялись встречи Бельгия — Россия (3:0), Польша — Словакия (1:2), Финляндия — Россия (0:1), Швеция — Словакия (1:0), Финляндия — Бельгия (0:2) и Швеция — Польша (3:2).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Во время четвертьфинального матча Евро-2020 в Петербурге на поле выбежал болельщик

сегодня в 19:21

Дожали только в серии пенальти: Испания победила Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020 в Петербурге

сегодня в 18:44

Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала на дебютном Уимблдоне

сегодня в 15:08

Макрон заявил о заинтересованности в более доверительных отношениях с Россией

сегодня в 19:16

"Ничего не предвещало": В театре "Ромэн" заявили, что Николай Сличенко умер не от ковида

сегодня в 19:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1