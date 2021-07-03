Мощный пожар произошёл на подводном трубопроводе нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. На снятых с воздуха кадрах видно, что пламя рвётся на поверхность с глубины, которая составляет там около 80 метров. Очаг поливают водой три специальных судна.

Как сообщает телеканал Televisa, по предварительным данным, причиной стал сбой в работе одного из клапанов. Сведений о пострадавших или погибших нет, как и нет необходимости эвакуировать персонал с добывающих платформ. Компания Pemex пока никак не комментирует случившееся.