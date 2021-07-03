НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Горящая вода: Эффектный пожар охватил газопровод на дне Мексиканского залива

Данных о пострадавших пока не поступало. Предварительная причина — неисправность клапана трубопровода.

2 июля, 21:06

Видео © Twitter / mgcipo

Мощный пожар произошёл на подводном трубопроводе нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. На снятых с воздуха кадрах видно, что пламя рвётся на поверхность с глубины, которая составляет там около 80 метров. Очаг поливают водой три специальных судна.

Как сообщает телеканал Televisa, по предварительным данным, причиной стал сбой в работе одного из клапанов. Сведений о пострадавших или погибших нет, как и нет необходимости эвакуировать персонал с добывающих платформ. Компания Pemex пока никак не комментирует случившееся.

Федеральная трасса в Якутии оказалась в огне из-за лесных пожаров

Федеральная трасса в Якутии оказалась в огне из-за лесных пожаров

Ранее Лайф рассказывал, что мощный взрыв прогремел около железнодорожной станции в центре Лондона.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1