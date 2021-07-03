Горящая вода: Эффектный пожар охватил газопровод на дне Мексиканского залива
Данных о пострадавших пока не поступало. Предварительная причина — неисправность клапана трубопровода.
Видео © Twitter / mgcipo
Мощный пожар произошёл на подводном трубопроводе нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. На снятых с воздуха кадрах видно, что пламя рвётся на поверхность с глубины, которая составляет там около 80 метров. Очаг поливают водой три специальных судна.
Как сообщает телеканал Televisa, по предварительным данным, причиной стал сбой в работе одного из клапанов. Сведений о пострадавших или погибших нет, как и нет необходимости эвакуировать персонал с добывающих платформ. Компания Pemex пока никак не комментирует случившееся.
Ранее Лайф рассказывал, что мощный взрыв прогремел около железнодорожной станции в центре Лондона.
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