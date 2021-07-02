Глава Удмуртии успокоил жителей Ижевска, где произошла утечка хлора
Губернатор рассказал, что сделано для ликвидации последствий ЧП, и призвал проживающих недалеко от места происшествия проявлять бдительность.
Глава Удмуртии успокоил жителей Ижевска, где произошла утечка хлора. Видео © "ВКонтакте" / Александр Бречалов
Утечка хлора, которая произошла сегодня в Ижевске, больше не опасна для жителей города. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Уважаемые жители Ижевска. В 20:15 (19:15 по московскому времени) произошла авария с выбросом опасного вещества хлора в объёме примерно 800 килограммов. В шаге 30–45 минут контролируем ситуацию. Опасности для жизни и здоровья граждан нет", — говорится в его обращении в социальной сети "ВКонтакте".
Бречалов также рассказал, что удалось приостановить утечку и локализовать её последствия. Он подчеркнул, что на данный момент, по итогам проведённых замеров, качество воздуха в норме, и рекомендовал жителям прилегающего к месту ЧП района быть внимательными и при необходимости обращаться к врачам.
Прокуратура региона намерена выяснить причины произошедшего. Будет проверено соблюдение законов о промышленной безопасности при обращении с опасными веществами.
Напомним, что, когда выброс 800 килограммов хлора произошёл в Ижевске, жителей попросили покинуть территорию микрорайона Городок Металлургов. В МЧС сразу отметили, что ситуация находится под контролем, на место ЧП были направлены четыре химбригады.
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