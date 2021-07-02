Глава Удмуртии успокоил жителей Ижевска, где произошла утечка хлора. Видео © "ВКонтакте" / Александр Бречалов

Утечка хлора, которая произошла сегодня в Ижевске, больше не опасна для жителей города. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Уважаемые жители Ижевска. В 20:15 (19:15 по московскому времени) произошла авария с выбросом опасного вещества хлора в объёме примерно 800 килограммов. В шаге 30–45 минут контролируем ситуацию. Опасности для жизни и здоровья граждан нет", — говорится в его обращении в социальной сети "ВКонтакте".

Бречалов также рассказал, что удалось приостановить утечку и локализовать её последствия. Он подчеркнул, что на данный момент, по итогам проведённых замеров, качество воздуха в норме, и рекомендовал жителям прилегающего к месту ЧП района быть внимательными и при необходимости обращаться к врачам.

Прокуратура региона намерена выяснить причины произошедшего. Будет проверено соблюдение законов о промышленной безопасности при обращении с опасными веществами.