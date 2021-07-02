Минздрав рассказал, как скоро после прививки "Спутником лайт" появляются антитела
Отмечается, что эту облегчённую версию препарата можно применять для повышения иммунитета у переболевших.
Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
Рост количества антител после вакцинации препаратом "Спутник лайт" отмечается на десятый день у тех, кто уже обладал иммунитетом. Об этом сообщается во временных методических рекомендациях Минздрава РФ.
В документе ведомства отмечается, что такой эффект "может указывать на возможность применения препарата для вакцинации ранее переболевших CоViD-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания".
Ранее врач рассказала, кому для ревакцинации идеально подойдёт "Спутник лайт". Специалист пояснила, какие минусы есть у препарата.
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