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Минздрав рассказал, как скоро после прививки "Спутником лайт" появляются антитела

Отмечается, что эту облегчённую версию препарата можно применять для повышения иммунитета у переболевших.

2 июля, 20:33
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Рост количества антител после вакцинации препаратом "Спутник лайт" отмечается на десятый день у тех, кто уже обладал иммунитетом. Об этом сообщается во временных методических рекомендациях Минздрава РФ.

В документе ведомства отмечается, что такой эффект "может указывать на возможность применения препарата для вакцинации ранее переболевших CоViD-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания".

Сколько нужно антител и почему их важно проверить перед прививкой: советы доктора наук

Сколько нужно антител и почему их важно проверить перед прививкой: советы доктора наук

Ранее врач рассказала, кому для ревакцинации идеально подойдёт "Спутник лайт". Специалист пояснила, какие минусы есть у препарата.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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